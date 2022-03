Suíça x Kosovo: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (29/03)

Nesta terça-feira, Suíça x Kosovo entram em campo a partir das 13h (horário de Brasília), em jogo amistoso preparatório antes da Copa do Mundo, no Estádio Letzigrund, em Zurique, na Suíça. Dessa maneira, confira onde assistir ao vivo o jogo.

A equipe da Suíça está classificada para a Copa do Mundo, enquanto os visitantes não conseguiram a classificação através das Eliminatórias.

Onde assistir Suíça x Kosovo

A partida entre Suíça e Kosovo hoje vai ser transmitida no Estádio TNT, a partir das 13h, no horário de Brasília.

O streaming da Rede Turner transmite ao vivo o confronto de maneira online através do site (www.estadio.com) ou aplicativo. O serviço está disponível por R$19,90 ao mês.

A parceria da plataforma com operadoras de TV possibilita aos assinantes acesso gratuito. Basta entrar no aplicativo com o mesmo login e assistir como e onde quiser.

Escalação de Suíça e Kosovo

Provável Suíça: Omlin, Rodríguez, Frei, Akanji, Widmer, Freuler, Xhaka, Shaqiri, Steffen, Vargas e Embolo

Provável Kosovo: Muric, Aliti, Fazliji, Rrahmani, Vojvoda, Idrizi, Shala, Loshaj, Berisha, Rashica e Muriqi

Na última rodada das Eliminatórias da Europa, a seleção da Suíça conquistou o seu espaço na Copa do Mundo. Através do grupo C, terminou em primeiro lugar com 18 pontos, tendo dois pontos de vantagem com a Itália, atual campeã da Eurocopa. Por isso, a equipe suíça busca uma preparação completa antes de entrar em campo no final do ano.

Enquanto isso, o Kosovo sequer teve chances de buscar a vaga na repescagem, já que terminou a fase de grupos nas Eliminatórias em último lugar no grupo B com apenas 5 pontos. Em toda a competição, o elenco marcou somente uma vitória, dois empates e cinco derrotas em campo.

Que horas serão os jogos da Copa 2022?

Devido ao fuso horário entre Brasil e Catar ser de seis horas, os horários dos jogos da Copa do Mundo serão transmitidos em terras brasileiras na parte da manhã e a tarde.

Os horários dos jogos, entretanto, serão divulgados pela FIFA na próxima sexta-feira, 1 de abril, no sorteio da fase de grupos da competição.

Neste momento, vinte seleções estão confirmadas na maior disputa de futebol do mundo. Restam apenas doze vagas, incluindo a repescagem mundial.

