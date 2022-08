Valendo o título da Supercopa da Europa, onde assistir Real Madrid x Eintracht Frankfurt hoje? As equipes disputam nesta quarta-feira, 10 de agosto, a final pelo primeiro título da temporada a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Helsinque, na Finlândia.

A competição reúne os campeões da Champions e da Liga Europa na última temporada.

Onde assistir Real Madrid x Eintracht Frankfurt hoje

O jogo do Real Madrid e Eintracht Frankfurt hoje terá transmissão do SBT, TNT e HBO Max, a partir das quatro da tarde, pelo horário de Brasília.

Pela TV aberta, o canal do SBT transmite a final de graça para todos os estados do Brasil, com narração de Luiz Alano e comentários de Mauro Cezar Pereira. Outra opção é o site do SBT (www.sbt.com.br) também de maneira gratuita para todos os usuários.

Para o torcedor que é assinante da TV fechada, o canal da TNT é responsável por transmite o duelo entre gigantes nesta quarta-feira. A emissora está disponível em todas as operadoras de TV por assinatura. Já no streaming, o HBO Max disponibiliza a transmissão através da plataforma.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Helsinque, em Helsinque, na Finlândia

Arbitragem: Michael Oliver

Onde assistir: SBT, TNT, Site do SBT e HBO Max

Real Madrid x Eintracht Frankfurt na Supercopa da Europa

O atual campeão da Champions League, Real Madrid, vai enfrentar o Eintarcht Frankfurt, vencedor da Liga Europa na última temporada, na final da Supercopa da Europa, organizado e idealizado pela UEFA. A decisão é realizada em partida única, onde em caso de empate a disputa vai para os pênaltis.

Esta é a primeira vez em 62 anos que os times se enfrentam. Na final da Taça dos Campeões Europeus em 1960, os times disputaram o título, com a vitória do Real Madrid por 7 x 3 em Hampden Park, em Glasgow. Esta foi a quinta vez consecutiva que o grupo espanhol levantou a taça.

Os gols foram de Alfredo Di Stéfano com três gols e quatro para Ferenc Puskás. Já Richard Kress marcou para o Frankfurt e Erwin Stein aumento ou resultado.

Qual a premiação da Supercopa da Europa?

Além da valiosa taça da UEFA, a medalha de ouro e o título, o campeão da Supercopa da Europa em 2022 vai embolar a quantia de R$ 26 milhões, de acordo com o jornal espanhol As.

O vice-campeão também não sai de mãos vazias. A UEFA paga ao segundo lugar da Supercopa o total de €3,800,000, aproximadamente 19 milhões de reais na cotação de agosto em 2022.

Ambos os valores foram escolhidos pela entidade europeia em 2020 e, desde então, os valores são mantidos. Vale a pena disputar o torneio não apenas pelo título, como também pelo dinheiro que os clubes embolsam como forma de recompensa.

Quem é o maior campeão da Supercopa da Europa?

Barcelona e Milan são os maiores campeões da Supercopa da Europa, idealizada pela UEFA. Cada equipe tem 5 títulos conquistados. O elenco espanhol levantou a taça nos anos de 1992, 1997, 2009, 2011 e 2015, enquanto o italiano ganhou em 1989, 1990, 1994, 2003 e 2007.

O Real Madrid, que disputa o título nesta terça-feira, busca o 5º, enquanto o Frankfurt quer o primeiro para entrar na lista de vencedores.

Confira a lista completa dos maiores campeões da Supercopa da Eurocopa.

Milan – 5 títulos

Barcelona – 5 títulos

Real Madrid – 4 títulos

Liverpool – 4 títulos

Atlético de Madrid – 3 títulos

Ajax – 2 títulos

Anderlecht – 2 títulos

Bayern de Munique – 2 títulos

Chelsea – 2 títulos

Juventus – 2 títulos

Valencia – 2 títulos

