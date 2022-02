Tapajós x Amazônia Independente: onde assistir e horário do jogo – 21/02

Tapajós x Amazônia Independente se enfrentam nesta segunda-feira, 21/02, pela sétima rodada do Campeonato Paraense a partir das 09h30 (Horário de Brasília), no Estádio Francisco Vasques, em Belém. As informações de como assistir o jogo o torcedor confere abaixo.

Onde assistir Tapajós x Amazônia Independente

O jogo do Tapajós e Amazônia Independente vai passar no streaming Eleven Sports, a partir das 09h30, pelo horário de Brasília, para todo o Brasil de graça.

A plataforma está disponível de graça no site (www.elevensports.com) e pelo aplicativo para Android e iOS para todo o público. Basta acessar, procurar pela partida e assistir como e onde quiser ao vivo.

Data: 21/02/2022

Árbitro: Não informado

Horário: 09h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Francisco Vasques, em Belém

Transmissão: Eleven Sports

Como estão as equipes na temporada?

Pelo grupo B, o time do Tapajós aparece em quarto e último lugar com apenas 5 pontos, isto é, venceu uma partida, empatou duas e perdeu três outras no Campeonato Paraense. Agora, entra em campo nesta segunda-feira buscando reverter o seu mal desempenho nas primeiras semanas.

Enquanto isso, o time do Amazônia aparece na mesma posição, só que no grupo A, com 4 pontos com apenas uma vitória, um empate e quatro derrotas no torneio. Se vencer o jogo de hoje, consegue subir no seu grupo e, consequentemente, ficar mais próximo de se classificar até a próxima fase.

Escalação de Tapajós e Amazônia Independente

Tapajós: Jader; Amaral, Douglas, Otávio, Júnior; Fernando, Felipe Macena, Tharcio, Jackinha; Kaikinha, Debu.

Amazônia Independente: André Gaia; Márcio, Paulo Pontes, Robinho; Erick Vieira, Juninho, Edicleber, Rosivan; Adalto, Juninho Silva, Palhoça

Jogos do Campeonato Paraense

Seis jogos acontecem pela sétima rodada do Campeonato Paraense no fim de semana e nesta segunda.

Sociedade Esportiva Caeté 2 x 1 Bragantino

Independente 1 x 0 Tuna

Paysandu 1 x 2 Remo

Águia de Marabá 1 x 0 Castanhal

Segunda-feira (21/02):

Tapajós x Amazônia Independente – 09h30

Itupiranga x Paragominas – 20h

