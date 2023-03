Tem como assistir o Flamengo de graça hoje? Transmissão final da Recopa 2023

Flamengo e Independiente del Valle disputam a partida de volta da Recopa nesta terça-feira, 28 de fevereiro, no Maracanã

O Flamengo pode se tornar bicampeão da Recopa Sul Americana. Nesta terça-feira, 28 de fevereiro, o elenco carioca enfrentará pelo jogo de volta o Independiente del Valle, no Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, a partir das 21h30 (Horário de Brasília). No primeiro confronto da final, o time equatoriano levou a melhor por 1 a 0 e por isso tem a vantagem.

A partida tem transmissão na TV fechada e no streaming. Mas tem como assistir de graça?

A Recopa reúne o atual campeão da Libertadores, Flamengo, e o vencedor da Sul-Americana, Independiente del Valle, em disputa pelo título de melhor elenco da temporada no futebol da América do Sul.

Como assistir o jogo do Flamengo hoje na Recopa

O jogo do Flamengo hoje na Recopa às 21h30 tem transmissão na ESPN e Star Plus. Nenhum canal da TV aberta vai transmitir a final da Recopa nesta terça.

O canal ESPN vai televisionar a decisão entre Flamengo e Independiente del Valle nesta terça-feira para todo o território brasileiro em operadoras de TV por assinatura. A narração vai ser de Paulo Andrade ao lado dos comentaristas Paulo Calçade, Zinho e Renata Ruel.

Quem prefere assistir online pode sintonizar o Star Plus, serviço de streaming da Disney para assinantes. Dá para sintonizar no aplicativo para celular, tablet, smartv e videogames ou no site.

O torcedor encontra todos os pacotes no site (www.starplus.com) para se tornar assinante.

TV aberta: Sem transmissão

TV paga: ESPN

Online: Star Plus

Como assistir a Recopa pela internet?

Para o torcedor que não vai estar em casa no momento do jogo, a recomendação é acompanhar através das redes sociais dos clubes, tanto Flamengo como o Independiente del Valle.

Os times publicam lance por lance da partida nesta quarta-feira, além de imagens e vídeos dos principais lances da final. Porém, lembre-se: não há como assistir o jogo em imagens nas redes sociais. Você só vai acompanhar o tempo real.

A página do Flamengo está disponível AQUI. O clube vai postar os melhores lances, o tempo real ee vai avisar quando o elenco marcar gol. Além disso, vai disponibilizar em primeira mão a escalação para hoje.

Já na página do Independiente del Valle o torcedor pode acessar por AQUI. É de graça para acompanhar e o torcedor só precisa ter a sua conta na rede social.

Dá para acompanhar no Twitter, Facebook ou Instagram.

Quantos títulos da Recopa o Flamengo tem?

O Flamengo tem um título da Recopa Sul-Americana. O elenco foi campeão em 2020 depois de vencer justamente o Independiente del Valle na final entre os dois jogos.

Na ocasião, o time carioca havia vencido a Libertadores em Lima, no Peru, em cima do River Plate, enquanto o del Valle foi campeão da Copa Sul-Americana.

Esta é apenas a segunda vez que o Flamengo joga a Recopa depois de ser campeão da Libertadores. O time pode se tornar bicampeão do torneio.

