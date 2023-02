O que o Flamengo precisa para ser o campeão da Recopa 2023

No primeiro jogo da Recopa, Independiente del Valle venceu o Flamengo por 1 a 0 no Equador

É dia de decisão no futebol! Nesta terça-feira, 28 de fevereiro, o elenco recebe o Independiente del Valle no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta na final da Recopa 2023 às 21h30 (Horário de Brasília). Mas do que o Flamengo precisa para ser o grande campeão da competição?

Quantos gols o Flamengo precisa fazer para ganhar?

O Flamengo tem que ganhar por dois gols de diferença ou mais para ser o campeão da Recopa 2023 contra o Independiente del Valle. Se ganhar com um gol, a disputa vai para a prorrogação e, se necessário, a disputa de pênaltis.

No primeiro jogo da Recopa Sul Americana, o del Valle venceu o Rubro-Negro por 1 a 0, no Estádio Banco Guayaquil, no Equador. É por isso que só a vitória importa ao elenco carioca nesta terça.

Em caso de empate sem gols ou qualquer resultado, o Rubro-Negro fica com o vice-campeonato da Recopa. Isso porque o elenco equatoriano já tem um gol e por isso tem que ampliar a sua vantagem para ser campeão.

Em 2020, o clube brasileiro venceu o Independiente del Valle na Recopa e conquistou o seu primeiro e único título do torneio de futebol.

SBT vai transmitir o jogo do Flamengo na Recopa?

Tem gol fora de casa na Recopa 2023?

Não tem gol fora de casa na Recopa Sul Americana. As marcações dentro e fora de casa tem o mesmo valor para as equipes na competição.

No início de 2021/22, a Conmebol decidiu retirar o gol fora de casa do regulamento de todas as competições na América do Sul. Isso significa que nenhum elenco tem a vantagem se marcar gol fora de sua casa.

A decisão foi tomada pela Conmebol para deixar as competições mais equilibradas e justas.

O jogo do Flamengo vai passar na Globo hoje?

Provável escalação do Flamengo na final da Recopa

O técnico Vitor Pereira tem desfalques importantes para o jogo desta terça-feira, na Recopa. Bruno Henrique e Victor Hugo continuam fora, enquanto Léo Pereira e Filipe Luís também se tornaram baixas ao comandante português.

O clube carioca não divulgou a relação de jogadores para a final contra o del Valle, mas a escalação deve ser parecida com a da semana passada.

Provável escalação hoje: Santos; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz, Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Como assistir a final Recopa 2023?

O jogo do Rubro-Negro na Recopa hoje será transmitido na ESPN e Star Plus nesta terça, às 21h30 (Horário de Brasília) para todo o Brasil.

Assistir Star Plus: O torcedor precisa ser assinante para ter acesso completo na programação ao Star Plus. Dá para assistir tanto no aplicativo do celular, tablet ou smartv como no próprio navegador do dispositivo móvel ou computador.

Pelo celular, Android ou iOS, dá para ter acesso no aplicativo Star Plus. É só abrir a plataforma, clicar em "entrar e digitar o email e a senha do usuário.

Assistir na ESPN: se você é um fã de futebol e quer acompanhar as partidas ao vivo e ficar por dentro das notícias e análises do mundo do esporte, a ESPN é uma ótima opção.

A ESPN é um dos principais canais esportivos do mundo, oferecendo cobertura ao vivo de uma variedade de esportes, incluindo futebol. Para assistir futebol no canal, o torcedor pode optar por diferentes opções, incluindo TV por assinatura, streaming e aplicativos.

