Horário e onde assistir o jogo do Benfica x Santa Clara (30/10/24)

Nesta quarta-feira, 30 de outubro de 2024, o Benfica recebe o Santa Clara no Estádio da Luz, em Lisboa, num confronto que promete ser emocionante pela Taça de Portugal. Com o pontapé inicial marcado para as 17h15 (horário de Brasília), o duelo reúne duas equipes que buscam avançar na competição e se aproximar do título.

Onde assistir Benfica x Santa Clara ao vivo

Os torcedores que desejam assistir o jogo entre Benfica e Santa Clara ao vivo têm opções acessíveis no Brasil. A partida será transmitida na TNT e Max+ e vai começar às 17h15 (horário de Brasília).

Esses serviços de streaming trazem uma experiência de alta qualidade para os torcedores, com narração especializada, câmeras exclusivas e replays instantâneos para captar cada momento importante.

Expectativas para o confronto Benfica x Santa Clara

O Benfica chega como favorito, não só pelo elenco que possui, mas também pelo retrospecto positivo nas competições nacionais e internacionais. A equipe, comandada pelo técnico Roger Schmidt, conta com jogadores talentosos como Rafa Silva e João Neves, conhecidos por sua velocidade e precisão nas jogadas. O Benfica tem uma estratégia de jogo agressiva, com foco na posse de bola e construção de jogadas ofensivas, buscando sempre pressão sobre o adversário.

O Santa Clara, por outro lado, entra em campo com a responsabilidade de surpreender o favorito. Apesar de ser uma equipe de menor expressão, o Santa Clara já demonstrou que pode ser uma ameaça em jogos eliminatórios, especialmente se conseguir conter o ataque adversário e explorar contra-ataques rápidos. O técnico da equipe aposta em uma formação mais defensiva, mas com jogadores ágeis nas laterais, capazes de criar oportunidades inesperadas de ataque.

Possíveis escalações

As escalações oficiais só serão definidas um pouco antes da partida, mas espera-se que o Benfica mantenha a sua formação tradicional e o seu elenco principal. Roger Schmidt deve contar Trubin, Kaboré, António Silva, Otamendi e Carreras; Aursnes, Florentino Luís, Amdoubi, Akturkoglu e Beste; Arthur Cabral.

O Santa Clara, por sua vez, deve apostar em uma formação mais cautelosa. Os jogadores são Batista, Ramos, Rocha e Lima; Calila, Ferreira, Firmino e Nunes; Lopes, Costa e Silva.

A Taça de Portugal e sua importância

A Taça de Portugal é uma das competições mais tradicionais do futebol português, reunindo equipes de todas as divisões do país em uma disputa eliminatória. Cada fase do torneio é decisiva, o que aumenta a pressão sobre os tempos. O Benfica, um dos clubes mais vencedores do país, busca mais um título para sua galeria, enquanto o Santa Clara, equipe da segunda divisão, sonha com uma campanha vizinha.

Para o Benfica, avançar na Taça de Portugal é mais um passo para consolidar sua boa fase e garantir mais uma conquista na temporada. Já o Santa Clara, que não tem o favoritismo do seu lado, espera surpreender e fazer história no torneio, ganhando visibilidade e experiência no cenário nacional.

