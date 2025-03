Tem prorrogação na final do Paulistão 2025 entre Corinthians e Palmeiras?

Corinthians e Palmeiras se enfrentam nessa quinta-feira, 27 de março, na final do Campeonato Paulista de 2025. Com vantagem do Timão, o Alviverde ainda tem chance de levar o troféu. Mas tem prorrogação no Paulistão? Veja a regra.

Tem prorrogação se houver empate?

O regulamento da Federação Paulista de Futebol (FPF) determina que se houver igualdade no placar na final entre Corinthians e Palmeiras, a decisão vai para a cobrança de pênaltis, sem a necessidade da prorrogação. Isso torna cada minuto do tempo regular extremamente valioso para os dois times.

Como o Alvinegro venceu por 1 a 0 no jogo de ida, no Allianz Parque, o Palmeiras está em desvantagem nessa final e vai precisar de uma virada no placar. Se a partida no tempo regular terminar com um gol de de diferença para o Alviverde, a decisão vai ser nos pênaltis. Se empatar, o Timão ganha.

Além do placar, o Timão quebrou um tabu: foi a primeira vitória contra o Palmeiras no Allianz desde que Abel Ferreira assumiu o comando alviverde. Agora, jogando em casa e com a vantagem no regulamento, o Corinthians está a um passo do título estadual.

