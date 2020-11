Mesmo vencendo por 5 a 2 o Betis neste sábado (07), no Camp Nou, pela nona rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona não teve boas notícias. Ao apito final, o clube publicou comunicado oficial em seu site que Ansu Fati sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo.

O fato aconteceu no primeiro tempo, aos 30 minutos, ao receber uma entrada de Mandi, resultando em penalidade em favor do Barça. Griezmann cobrou, mas perdeu. No intervalo, o jovem foi substituído por Lionel Messi.

O que é a lesão que Ansu Fati sofreu?

Segundo o boletim do Barcelona, testes realizados neste sábado mostram que Fati sofreu uma ruptura no menisco do joelho esquerdo e que ainda não tem data para retorno. O time não informou se a realização de cirurgia para a lesão será necessária.

Ainda não foi determinado o tempo de recuperação necessário, já que é muito cedo. Entretanto, segundo o jornal espanhol Marca, lesões de tamanha gravidade geralmente levam de um até três meses para recuperar-se.

O atacante de apenas 18 anos está em ótima fase na carreira, visto que defende a camisa tanto no campeonato nacional quanto na Champions League. Ao todo, já são 10 jogos e cinco gols.

LATEST NEWS ‼ Tests carried out this afternoon have shown that Ansu Fati has an internal meniscus tear in his left knee. The treatment to be followed will be determined in the coming days. pic.twitter.com/CF3FZaur5P — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 7, 2020

Próximos compromissos do jogador

Dependendo do tempo de recuperação, o que ainda não se sabe, Ansu Fati pode perder grande parte do campeonato, Champions League e, além disso, também jogos pela Seleção da Espanha, o qual foi convocado.

Na próxima semana, os campeonatos estão suspensos, isto é, devido a pausa internacional. Pela Liga das Nações, a Espanha enfrenta a Suíça no sábado (14), e a Alemanha, na terça (17), tudo isso pela quinta e sexta rodada do grupo 4 da Liga A. Dessa maneira, Ansu Fati deve desfalcar o elenco.

O Barcelona retorna com jogos pela La Liga apenas no dia 27 de novembro, no clássico contra o Atlético de Madrid.