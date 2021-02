Barcelona perde para o Sevilla no jogo de ida da semi da Copa do Rei

O Barcelona perdeu para o Sevilla, por 2 a 0, no jogo de ida da semifinal da Copa do Rei. As equipes se enfrentaram nesta quarta-feira (10), no Estádio Ramón Sanchez Pizjúan, em partida que marcou o jogo de número 900 na carreira profissional de Messi. Com a derrota, a equipe catalã terá que vencer o confronto da volta por três gols de diferença para se classificar.

A semifinal da Copa do Rei é a primeira fase da competição com jogos de ida e volta. Até então, os duelos eram decididos em partidas únicas. O jogo da volta está marcado para 3 de março, mas no Camp Nou, casa do Barcelona.

Barcelona perde para o Sevilla no 1º jogo

Jogando em casa, o Sevilla começou melhor na partida e logo aos 25 minutos da primeira etapa, abriu o marcador com o zagueiro Jules Koundé. O tento não acordou a equipe catalã, que terminou a primeira etapa sem gols e sem levar muito perigo ao gol do arqueiro Bono.

Na segunda etapa, os visitantes tentaram se impor na partida. No entanto, o clube carecia de criatividade e dependia apenas de Lionel Messi para tentar resolver o problema. Embora rodeasse a área adversária, foi o Sevilla que chegou novamente ao gol. Aos 40 da segunda etapa, Rakitic recebeu enfiada de bola e saiu na cara de Ter Stegen, tendo o trabalho apenas de por a bola no fundo da rede.

Barcelona e Sevilla na Copa do Rei

O time de Júlen Lopetegui está desde a primeira fase da Copa do Rei. Em seu confronto de estreia, eliminou o Ciudad de Lucena, por 3 a 0. Na sequência, despachou o Linares Deportivo ao vencer por 2 a 0 e logo depois o Leganes, pelo placar mínimo. Nas oitavas de final passou sem dificuldade pelo Valência, vencendo o confronto por 3 a 0. Por fim, venceu o Alméria por 1 a 0, na semi.

Já os catalães entraram na fase 3 do torneio. O Cornella foi o primeiro adversário do Barça, que venceu por 2 a 0. Na fase seguinte, eliminou o Rayo Vallecano ao vencer o jogo por 2 a 1. Nas quartas de final, o time de Messi venceu o Granada por 5 a 3, em partida emocionante.

Próximos jogos

Tanto Barcelona quanto Sevilla volta a campo no sábado, pela La Liga. No entanto, enquanto a equipe de Lopetegui encara o Huesca, à 12h, o time de Koeman recebe o Aláves, às 17h.