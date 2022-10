Após partida suspensa, quando é o próximo jogo do Corinthians?

Após o jogo contra o Goiás ser suspenso no último sábado por decisão do STJD, o Corinthians só volta a jogar na próxima quarta-feira, 19 de outubro, pela final da Copa do Brasil contra o Flamengo. O empate no primeiro confronto deixou tudo em aberto para as equipes. Saiba tudo sobre o próximo jogo do Corinthians e como ficar ligado.

Final da Copa do Brasil é o próximo jogo do Corinthians

O próximo jogo do Corinthians vai ser na quarta-feira, 19 de outubro, às 21h45 (Horário de Brasília), na volta da final na Copa do Brasil. Contra o Flamengo, o Timão busca o troféu da 34ª edição do torneio.

O jogo será no Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, com mando de campo do Flamengo. No primeiro embate, os dois não saíram do 0 a 0 e, com isso, tudo ficou aberto para a volta. Aproximadamente 3.800 corintianos estão confirmados no Rio.

Como não tem gol fora de casa, a marcação possui o mesmo valor para ambos os times, não importa se está em seu estádio ou não. Além disso, em caso de igualdade na soma dos placares, a disputa de pênaltis é que define quem será o grande campeão da Copa do Brasil 2022, a prorrogação não existe.

A TV Globo transmitirá o duelo nesta quarta-feira ao vivo e de graça para todo o Brasil, com narração de Luís Roberto. Também dá para acompanhar no SporTV ou Premiere, canais disponíveis em operadoras por assinatura ou no GloboPlay, plataforma de streaming.

Treino aberto do Corinthians

Com ingressos esgotados, a Fiel vai lotar a Neo Química Arena na segunda-feira, 17 de outubro, para o treino aberto do Corinthians antes da final da Copa do Brasil. O evento começa às 16h (Horário de Brasília),

Em pouco mais de três horas de abertura da emissão, a Nação Corintiana esgotou os ingressos (gratuitos) para o treino aberto do Timão na segunda. O intuito principal da programação é dar apoio aos jogadores do Corinthians antes da final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Este será o último contato antes da decisão, já que o elenco não entrou em campo no fim de semana após a decisão do STJD de suspender o duelo contra o Goiás.

Nas redes sociais, o clube ressaltou que o torcedor deve levar 1 kg de alimento não perecível dentro da validade para doação na entrada do estádio. Além disso, é necessário ter o voucher em mãos, seja impresso ou no celular. Sem ele, não será permitido entrar.

Como foi o primeiro jogo da final?

Disputado na Neo Química Arena, em São Paulo, o jogo de ida na final da Copa do Brasil terminou em 0 a 0. A partida aconteceu na última quarta-feira, 12 de outubro.

No primeiro tempo, o Flamengo foi melhor e obteve as melhores chances da partida com Gabigol e Pedro. Já o Corinthians respondeu nos minutos finais com Yuri Alberto e Renato Augusto, melhores em campo. Mais tarde, no segundo tempo, o jogo continuou intenso e quente para os dois lados.

Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol surgiram na área do Timão, enquanto o Corinthians apenas tentava se segurar as infiltradas dos rivais. Sem luz aos 43 minutos, a partida seguiu caótica até o apito final, mas nada mudou em campo.

Quantas Copas do Brasil o Corinthians tem?

O Corinthians tem três títulos da Copa do Brasil em toda a sua história. Os troféus foram conquistados nos anos de 1995, 2002 e 2009.

A primeira vez que conseguiu levantar o troféu foi em 1995, com o auxílio de Marcelinho Carioca no alvinegro. Na final, bateu o Grêmio pelo agregado de 3 a 1, vitória nos dois jogos.

Em 2002, mais tarde, ganhou a taça ao ganhar do Brasiliense por 3 a 2. Por fim, em 2009, com Ronaldo Fenômeno no time, venceu o Internacional por 4 a 2 no placar agregado.

