CBF áudio VAR: ouça o áudio da polêmica entre Corinthians x Flamengo

No jogo de Corinthians e Flamengo na final da Copa do Brasil, a polêmica envolvendo a não marcação de um possível pênalti de Léo Pereira ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira, 13 de outubro. Isso porque a CBF divulgou os áudios do VAR sobre o momento exato. Por isso, ouça sobre o CBF áudio VAR no lance exato e assista ao momento.

Ouça o CBF áudio VAR no jogo de Corinthians x Flamengo

A final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo não para de gerar polêmicas. Aos 36 minutos do segundo tempo, a bola resvalou na mão de Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, enquanto marcava o atacante Yuri Alberto, do Corinthians, após cruzamento do jogador Mateus Vidal para a área adversária.

Nas imagens do lance, é possível ver a mão do jogador bater enquanto o mesmo estava dentro da área. No entanto, o árbitro Braulio (FIFA) optou por não marcar. O VAR verificou e também mandou seguir, sem penalidade assinalada ao Timão.

No entanto, o lance gerou muita polêmica entre os torcedores a respeito se, de fato, o pênalti deveria ter sido marcado ou não. No áudio divulgado pela CBF, o árbitro do VAR, assistentes e o árbitro de campo discutem sobre a possibilidade de pênaltis.

O responsável pelo VAR verifique a bola bate na barriga de Leo Pereira, o que não identificaria a marcação da penalidade. Confira a seguir o trecho:

“Árbitro: Cruzou, legal. Desvio. Não vi, não vi, não vi. Acho que pegou no braço.

VAR: Volta, volta, volta. Segue.

Árbitro: Ela desvia, não vejo. Está checando. Pode checar.

VAR: Para nesse momento ai. Ele põe a mão. Peag na barriga dele, ó. Volta, volta.

VAR: Pega na barriga dele e vai pro braço, tá? Parece que pega na barriga dele. Quero ver outra. Braulio, já checado. A bola desvia na barriga dele e vai pro braço, está em ação de disputa, tá?”.

Confira o áudio do VAR completo sobre o momento.

Cbf disponibilizou o áudio do VAR e eles concluem que a bola bateu na barriga do Léo Pereira antes de bater em seu braço. Eu realmente não consigo enxergar isso na imagem pra tanta convicção. pic.twitter.com/ocUrszWrRa — chicogarciaa (@chicogarciaa) October 13, 2022

Torcedores protestaram nas redes sociais

Assim que o lance aconteceu dentro de campo, os torcedores do Corinthians e também de adversários protestaram nas redes sociais pela não marcação da penalidade máxima aos anfitriões.

Nas redes sociais, a torcida deixou muito claro o posicionamento com vídeos e fotos do momento exato em que o lance aconteceu na final da Copa do Brasil. Outros até brincaram com os memes de ‘Varmengo’, junção de VAR+ Flamengo sobre um possível favorecimento ao clube carioca.

Os flamenguistas, por outro lado, reclamaram do cartão amarelo dado para João Gomes, que estava pendurado. Agora, o atleta está fora do segundo jogo da final. João, ao fim do confronto, foi para as redes sociais e chamou o juiz de ‘incompetente’.

Conforme diz a regra da CBF, se o jogador tocar a bola com a mão ou braço deliberadamente, o pênalti deve ser marcado. No lance envolvendo Léo Pereira, o VAR entendeu que a bola pegou na barriga do jogador do Flamengo.

Quando vai ser a partida de volta na Copa do Brasil?

O jogo de volta na final da Copa do Brasil está marcado para a próxima quarta-feira, 19 de outubro, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida terá início às 21h45 (Horário de Brasília).

Como o primeiro confronto ficou em 0 a 0, Flamengo e Corinthians precisam vencer o duelo para conquistarem a taça da Copa do Brasil na temporada. Para assistir, basta sintonizar o canal da Globo, SporTV ou Premiere, além dos streamings Amazon Prime Video e GloboPlay.

A arbitragem ainda não foi definida pela CBF.

