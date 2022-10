Protagonista será presa após fugir de linchamento com Oto

O que acontece com Brisa na novela Travessia?

A vida de Brisa (Lucy Alves) vai mudar a partir do capítulo deste sábado, 15. Após o vídeo publicado por Rudá (Guilherme Cabral) viralizar, a mocinha será vítima de um linchamento na vizinhança e terá que se esconder na mala do carro de Oto (Rômulo Estrela). O que acontece com Brisa na novela Travessia envolve fuga e até prisão nos próximos capítulos.

A história de Brisa em Travessia terá uma reviravolta a partir deste sábado, após o deepfake que Rudá fez colocando o rosto da protagonista em um vídeo de uma sequestradora viralizar. Ao andar pelas ruas do Maranhão, a mocinha precisa fugir de um linchamento.

“Cara… essa mulher! Eu já vi essa mulher. Tão procurando ela”, diz uma pessoa na rua. “Ela sequestra criança! Tem um vídeo rolando nas redes contando a história. Ninguém viu não? O vídeo bombou”, dirá um dos acusadores.

Brisa não faz ideia do que está acontecendo, enquanto segue sendo acusada pela vizinhança. “Aí, não vai devolver as crianças que roubou não?”, questiona outra pessoa. A mocinha até tentará se explicar, mas terá que sair correndo dali para não ser agredida.

Brisa vai para o Rio de Janeiro?

Diante da situação, a viagem de Brisa para o Rio de Janeiro, que ia para a capital fluminense em busca de Ari (Chay Suede), será adiada.

A mocinha se esconde na mala do carro do Oto para escapar do linchamento e explica para o rapaz que não sabe qual a acusação contra ela. Diante da história da protagonista, o hacker decidirá levá-la até o Rio, mas o caminho trajeto dos dois será interrompido por mais uma adversidade.

Oto dá o seu casaco para Brisa, mas havia um revólver dentro do bolso. Quando a mocinha coloca a vestimenta, a arma cai bem na frente de um guarda, que algema os protagonistas. Os dois vão para a delegacia e acabam sendo presos.

Enquanto isso, Ari recebe a notícia que a namorada está vindo para o Rio de Janeiro, mas fica preocupado quando Tininha (Camila Rocha) diz que ela não embarcou no voo.

Brisa é presa na novela Travessia

O que acontece com Brisa na novela Travessia ainda envolve uma prisão. Ela será presa junto com Oto na delegacia e ainda será dada como desaparecida, já que não embarcou para o Rio de Janeiro.

Oto, que está na cidade para realizar uma missão para Moretti (Rodrigo Lombardi), ligará para o chefe e explicará o que aconteceu e como Brisa surgiu em seu caminho. Ele receberá ajuda de Stênio (Alexandre Nero), e o advogado conseguirá livrar o hacker da cadeia, enquanto Brisa continuará presa.

Brisa passa a ser a única acusada, enquanto Oto vira apenas testemunha. Livre, o hacker começa a se sentir culpado pela situação que colocou a mocinha, que é levada para o presídio.

A protagonista ficará mais de dois meses presa – haverá uma passagem de tempo no capítulo que será exibido no dia 21 de outubro, sexta-feira. Enquanto isso, Ari pensará que foi abandonado pela namorada. Chegará aos ouvidos do arquiteto que Brisa foi vista em São Luís acompanhada por outro homem.

Será somente no próximo sábado, 22, que Brisa sairá da prisão após Oto contratar um advogado para ela, que entra com um pedido de habeas corpus.

Brisa finalmente conseguirá chegar ao Rio de Janeiro, mas não será tão fácil encontrar Ari. Enquanto isso, o arquiteto segue envolvido com Chiara (Jade Picon), mas quando a garota mimada apresenta o rapaz para Guerra (Humberto Martins), ele exige que maranhense deixe seu passado para trás se quiser namorar sua filha.