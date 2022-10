Confira a classificação completa do Brasileirão. Foto: Reprodução / José Manoel Idalgo / Ag. Corinthians

Confira como ficou a tabela atualizada com o fim da 31ª rodada no segundo turno

Classificação Série A do Brasileirão 2022: tabela atualizada após 31ª rodada

Com o fim da 31ª rodada no Campeonato Brasileiro da Série A, os resultados movimentaram ainda mais a tabela de classificação na parte de cima e na zona de rebaixamento. O Palmeiras segue líder após empatar na rodada, enquanto o Internacional continua vivo na briga. Confira a Classificação Série A do Brasileirão 2022 atualizada.

Com os resultados da 31ª rodada, confira como ficou a Classificação Série A do Brasileirão 2022 atualizada.

1 Palmeiras – 67 pontos

2 Internacional – 57 pontos

3 Corinthians – 54 pontos

4 Flamengo – 52 pontos

5 Fluminense – 51 pontos

6 Athletico PR – 48 pontos

7 Atlético MG – 47 pontos

8 América MG – 45 pontos

9 Botafogo – 43 pontos

10 Fortaleza – 41 pontos

11 Santos – 40 pontos

12 São Paulo – 40 pontos

13 RB Bragantino – 38 pontos

14 Goiás – 38 pontos

15 Coritiba – 34 pontos

16 Ceará – 33 pontos

17 Cuiabá – 30 pontos

18 Atlético GO – 29 pontos

19 Avaí – 28 pontos

20 Juventude – 20 pontos

Como foi a 31ª rodada do Brasileirão?

Na abertura da rodada no sábado, o Flamengo venceu o Cuiabá fora de casa, na Arena Pantanal, por 2 a 1, enquanto se prepara para disputar a final da Copa do Brasil. Com isso, o elenco carioca foi parar na quarta posição.

Já o Corinthians, que venceu o Athletico PR por 2 a 1, dentro de casa, é o novo terceiro lugar na Classificação Série A do Brasileirão 2022 até aqui, pelo segundo turno. O time contabiliza 54 pontos com bom desempenho em campo.

O Internacional também fez bonito e garantiu-se na vice-liderança da tabela ao vencer o Goiás por 4 a 2, dentro de casa, no domingo de manhã pela abertura do dia.

Também no domingo, pelo horário principal da rodada, o Botafogo surpreendeu fora de casa e venceu o São Paulo por 1 a 0, para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.

Já o Fluminense, sob o comando de Fernando Diniz, tropeçou e perdeu para o América MG por 2 a 0, indo parar na quinta posição da Classificação Série A do Brasileirão 2022.

Na segunda-feira, para fechar a rodada, foi a vez do líder Palmeiras entrar em campo. Porém, o empate em 1 a 1 não agradou a torcida alviverde. Mesmo com o placar, o time continua na primeira posição.

Confira a seguir os resultados da rodada.

Cuiabá 1 x 2 Flamengo

Corinthians 2 x 1 Athletico PR

Internacional 4 x 2 Goiás

São Paulo 0 x 1 Botafogo

Fortaleza 2 x 0 Avaí

Atlético MG 0 x 0 Ceará

Fluminense 0 x 2 América MG

Coritiba 2 x 1 RB Bragantino

Atlético GO 1 x 1 Palmeiras

Santos 4 x 1 Juventude

Quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão?

Faltam apenas sete rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro na Série A em 2022. Já foram realizadas 31 rodadas em toda a temporada.

A próxima rodada do Brasileirão vai ser a 32ª rodada, marcada para começar no sábado, 15 de outubro, seguindo até a segunda-feira, dia 17. Todas as vinte equipes entram em campo na competição.

Confira os jogos da próxima rodada do Brasileirão.

Sábado (15/10):

19h – Goiás x Corinthians

20h30 – América MG x Fortaleza

20h30 – Flamengo x Atlético MG

Domingo (16/10):

16h – Palmeiras x São Paulo

16h – Ceará x Cuiabá

18h – Botafogo x Internacional

18h – Juventude x Atlético GO

19h – Avaí x Fluminense

19h – Athletici PR x Coritiba

Segunda-feira (17/10):

20h – RB Bragantino x Santos

