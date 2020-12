Botafogo x Corinthians (27/12): saiba onde assistir e escalações

Botafogo x Corinthians se enfrentam neste domingo (27), às 16h, no Estádio Nilton Santos, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em busca da então terceira vitória consecutiva, o Timão pode entrar na briga por uma vaga no G-6, caso conquiste os três pontos. Já o Fogão, precisa da vitória para tentar escapar da zona da degola.

Onde assistir Botafogo x Corinthians?

A partida entre Botafogo x Corinthians terá transmissão da TV aberta. A Rede Globo exibe o confronto com narração de Luis Roberto, mas comentários de Casagrande (por vídeo) e Roger Flores.

No entanto, o Premiere também exibirá a partida, mas no pay-per-view para todo o Brasil. No canal fechado, a narração será de Luiz Carlos Jr, com comentários de Caio Ribeiro (por vídeo) e Ana Thaís Matos.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

+ Veja quando as principais ligas europeias retornam seus jogos

Como as equipes chegam para o confronto?

O Botafogo vive momento complicado na competição. Embora tenha ganhado do Coritiba por 2 a 1 na última rodada, a equipe amarga a 19ª colocação na tabela. Mesmo que vença o confronto, o Fogão não sai da zona.

Já o Timão vive situação diferente. A equipe engrenou e engatou uma sequência de bons resultados. Com duas vitórias seguidas, o time de Mancini já começa a olhar o G-6, com olhos de esperança. O próprio treinador disse que a equipe ‘mudou de patamar’.

Escalações de Botafogo x Corinthians

Pelo lado carioca, o técnico Eduardo Barroca não contará com o japonês Keisuke Honda. O meia sofreu uma lesão na coxa esquerda, e está de fora da partida. No entanto, o treinador terá o retorno de Victor Luis e Bruno Nazario.

Botafogo: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Victor Luis; Zé Welison, Caio Alexandre, Bruno Nazário; Warley (Lecaros), Kalou (Matheus Babi) e Pedro Raul.

O Corinthians não terá a presença do goleiro Cássio. O atleta sofreu uma concussão na partida contra o Goiás, mas só volta a treinar nesta segunda-feira (28). No entanto, o Timão terá a estreia do zagueiro Jemerson, que herdará a vaga de Bruno Méndez, suspenso.

Corinthians: Walter, Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Ramiro e Cazares; Otero, Gustavo Silva e Jô.

O goleiro Walter e o zagueiro Jemerson conversaram com a Corinthians TV no treino de hoje e falaram sobre a expectativa e a importância do jogo de amanhã! Dá o play e confira!💪🏾📹 👉🏾 https://t.co/qrOyCsLOQJ#VaiCorinthians pic.twitter.com/VmKl6x6CIF — Corinthians (@Corinthians) December 26, 2020

Outros jogos do Brasileirão no domingo (27)

Bahia x Internacional – 16h

Athletico PR x Vasco – 18h15

Palmeiras x Red Bull Bragantino – 18h15

Santos x Ceará – 18h15

Grêmio x Atlético GO – 20h30