Com dívida de quase R$ 1 bilhão, o Corinthians vai vender a Neo Química Arena?

Como forma de sanar as dívidas do clube, que se aproxima de R$ 1 bilhão, Duílio Monteiro, presidente do Corinthians, estaria estudando vender parte da Neo Química Arena. Segundo Samir Carvalho, colunista da UOL, o dirigente estaria em conversa com algumas empresas para arrendar parte do estádio corintiano.

A arena Corinthians vai ser vendida?

Em uma suposta estratégia para Duílio passar o bastão da presidência com zero dívidas, teria sido elaborado um plano de um arrendamento, ou seja, uma locação de parte da casa do povo. A ideia é a seguinte: uma empresa investiria uma grande quantia no Corinthians. Em troca teria direito a 30% da renda de bilheteria e dos camarotes da Arena.

Conforme apurou Samir, as empresas que negociam com o Timão estão dispostas a oferecer R$ 1 bilhão. O investimento seria pago justamente com a porcentagem de bilheteria comprada pela entidade. Por enquanto nenhum contrato foi firmado, mas as conversas entre o presidente e algumas empresas existem.

Duílio não necessita da validação do conselho deliberativo para a concretização do negócio. Porém, uma conversa entre as duas partes é algo cogitado pelo presidente.

Após a quitação do dinheiro investido, os 30% da renda de bilheteria e camarote retornariam para a posse do Timão. O que chama a atenção no acordo é a pedida do alvinegro por juros internacionais, que giram em torno de 2%.

