Enquete UOL atualizada: quem deve voltar para o BBB 23?

Nove ex-participantes competem na repescagem do BBB 23.

Marília, Gabriel, Tina, Paula, Cristian, Gustavo, Fred Nicácio, Key Alves e Larissa estão de volta! Os eliminados da temporada agora competem por duas vagas na repescagem do Big Brother Brasil 2023. E quem vai voltar para a casa mais vigiada do Brasil? A todo vapor, a parcial da votação da enquete UOL já indica quem são os favoritos do público.

Como está a votação do BBB23 hoje na enquete UOL?

Key Alves e Fred Nicácio são os mais votados para retornarem na repescagem até agora na enquete UOL. A sister tem 27,09% dos mais de 24 mil votos somados até às 09h00 de hoje (22) e o brother vem logo atrás com 25,36% da preferência.

A votação já sofreu algumas alterações desde que foi o ar, mas o médico e a jogadora de vôlei não ficaram muito longe do topo por enquanto. Nicácio chegou a cair para a quarta posição, mas se recuperou, já Key não se distanciou dos dois primeiros lugares do pódio.

Quem também aparece com chances de retornar ao jogo é Larissa, que tem 23,36% do favoritismo. Gabriel Tavares também aparece nas primeiras posições, somando 9,52%. O top 5 é fechado por Gustavo Cowboy, que soma até então 4,07%.

Os demais ficam abaixo dos 4% e apresentam poucas chances de retorno ao jogo: Cristian está com 3,45%, Tina tem 3,08%, Marília está com 2,63% e em último vem Paula com apenas 1,24%.

Na votação do DCI você consegue acompanhar os números em tempo real. Tanto a enquete UOL quanto as demais não afetam o jogo diretamente e servem apenas de espelho da votação oficial.

Como votar Gshow BBB?

Para ajudar dois participantes a retornarem ao jogo é necessário votar na enquete oficial do Gshow. O site exige que você tenha uma conta para conseguir votar, mas o processo é rápido, simples e totalmente de graça.

1 - Acesse o site do Gshow no endereço https://gshow.globo.com/. Depois, clique menu do canto superior esquerdo para encontrar a opção "faça login gratuito ou crie sua conta";

2 - Uma caixinha irá abrir pedindo que você faça login. Caso não tenha a conta ainda, clique em "cadastre-se";

3 - Em seguida, você será redirecionado para um formulário. Preencha com seu nome completo, um e-mail válido, a senha que usará no site e sua data de nascimento;

4 - Para terminar o cadastro, é só marcar a opção que afirma que você leu e concorda com os termos de uso e política de privacidade do site e por último apertar o botão "cadastrar";

5 - Agora que já tem seu cadastro em mãos é hora de votar! Retorne para a página inicial do Gshow e use a aba lateral esquerda para encontrar a página do BBB 23. Você pode encurtar o caminho indo direto pelo link https://gshow.globo.com/realities/bbb/;

6 - A seguir, clique na "Quem você quer que volte para o BBB 23" e depois selecione o participante que quer como vencedor da repescagem. Lembrando que só se pode votar em um brother por vez, não é possível selecionar dois ao mesmo tempo;

7 - Agora é só confirmar a sua decisão ao selecionar a caixinha "sou humano" da verificação de robôs e aguardar pela confirmação do seu voto no site;

8 - Aperte o botão "votar novamente" se quiser votar mais vezes.

10º eliminado, Fred desistiu da repescagem

Fred foi o eliminado do décimo paredão da temporada. O brother competiu contra Domitila (48,69%) e Gabriel (1,08%) Santana e acabou perdendo a disputa ao receber 50,23% dos votos.

Ao deixar o confinamento, ele seguiu direto para a casa do reencontro e bateu um breve papo com os eliminados. Quando Tadeu Schmidt deu às caras, o apresentador ofereceu a chance aos ex-participantes de desistirem da repescagem. Fred então aproveitou a oportunidade para deixar o jogo de vez.

Eliminado nesta terça-feira, Fred desiste da Casa do Reencontro no #BBB23.

Relembre as eliminações da temporada

1º paredão - Marília x Fred Nicácio: Marília saiu com 52,7%

2º paredão - Gabriel x Domitila x Cezar: Gabriel saiu com 53,3%

3º paredão - Tina x Gabriel Santana x Cezar: Tina saiu com 54,12%

4º paredão - Paula x Amanda x Guimê x Bruno: Paula saiu com 72,5%

5º paredão - Cristian x Fred x Ricardo Alface: Cristian saiu com 48,32%

6º paredão - Fred Nicácio x Gustavo x Domitila: Gustavo saiu com 71,78%

7º paredão - Cara de Sapato x Fred Nicácio x Cezar: Fred Nicácio saiu com 62,94%

8º paredão - Sarah Aline x Key Alves x Domitila Barros: Key Alves saiu com 56,76%

9º paredão - Larissa x Domitila x Ricardo Alface x Cezar Black: Larissa saiu com 66,75%

10º paredão - Fred Desimpedidos x Domitila Barros x Gabriel Santana: Fred saiu com 50,23%