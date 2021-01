Corinthians atropela Fluminense, faz 5 a 0 em casa, e cola na Libertadores

O Corinthians começou 2021 com o pé direito. Isso porque o Timão fez sua estreia no ano, e goleou o Fluminense por 5 a 0, na Neo Química Arena, na noite desta quarta-feira (13), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar foi o maior na história do confronto entre Corinthians x Fluminense.

Em oitavo lugar com 42 pontos, o Timão cola de vez na briga por uma vaga na próxima Libertadores da América.

Como foi o jogo entre Corinthians x Fluminense?

Em confronto por vaga direta na Libertadores, Corinthians x Fluminense se enfrentaram nesta quarta (13) , e o Timão aplicou a maior goleada da história diante do Flu.

Logo aos 25′ da primeira etapa, Jô abriu o placar para os donos da casa. Em triangulação entre Cazares, Fagner e Mosquito, o centroavante corintiano aproveitou a falha de Marcos Felipe, e inaugurou o placar.

O Fluminense precisava sair para empatar o confronto, no entanto quem acabou empurrando a bola para o gol, foi o Corinthians, que transformou a vitória em goleada. Cazares aproveitou passe de Mosquito e ampliou o placar, aos 9 minutos da etapa complementar. Logo depois, Fagner. aos 15′, aproveitou virada de jogo de Cantillo e bateu firme no canto direito do goleiro Marcos Felipe: 2 x 0.

Os cariocas então perderam o ritmo, e Mateus Vital em belo chute de fora da área, fez o quarto do Corinthians, aos 21. Por fim, Luan completou o passe de Camacho e empurrou para o gol, no apagar da luzes.

#PrimeiraDoAno – Na partida de estreia em 2021, Timão goleia o Fluminense na @NeoQuimicaArena pelo placar de 5 a 0, com gols de Jô, Cazares, Fagner, Vital e Luan e chega a sete jogos de invencibilidade no @Brasileirao! ⚫⚪ pic.twitter.com/7cWZGQO2lg — Corinthians (@Corinthians) January 14, 2021

Corinthians na Libertadores?

Com os três pontos, o Timão entra de vez na briga por uma vaga na Libertadores. Em oitava lugar, o Corinthians chegou aos 42 pontos, e está a sete do G-4, e já o Fluminense, estacionou nos 43, e segue em sétimo.

Próximos jogos

O Timão agora volta a campo nesta segunda-feira (18), no clássico contra o Palmeiras. O confronto antes previsto para o dia 6, precisou ser adiado por conta dos jogos do Palmeiras na Libertadores. A bola rola no Allianz Parque, às 19h.

Já o Tricolor Carioca tem compromisso marcado contra o Sport, no sábado (16), às 19h, na Ilha do Retiro.