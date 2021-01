Estádio do Corinthians pode virar centro de vacinação contra Covid-19

O presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, comunicou na manhã desta sexta-feira (8), que disponibilizará a Neo Química Arena, casa do Timão, aos órgãos de saúde, para que o estádio seja um grande ponto de vacinação no Estado de São Paulo contra a Covid-19.

O mandatário alvinegro fez o anúncio através de seu twitter, e revelou que em breve espera ver a Fiel de volta ao estádio do Corinthians.

“Bom dia, Fiel! Gostaria de informar que, tão logo a vacinação seja autorizada, o Sport Club Corinthians Paulista colocará a Neo Química Arena à disposição dos órgãos de Saúde para que seja um ponto de imunização em massa da Zona Leste de SP”, escreveu Duilio, em sua conta no Twitter.

Corinthians já disponibilizou seu estádio outras vezes

Assim como agora, o Timão teve uma atitude semelhante em maio. Na época, o Corinthians disponibilizou seu estádio ao governo do Estado de São Paulo, para realização de testes ou até mesmo montagem de um hospital de campanha da Covid-19. No entanto, as autoridades não utilizaram a arena.

De acordo com João Dória, governador de São Paulo, a primeira etapa do processo de imunização contra o coronavírus começará em 25 de janeiro. A data é a mesma do aniversário da capital paulista. Os primeiros a receberem a dosagem serão os profissionais da saúde, indígenas e quilombolas.

Timão em campo

Dentro de campo, o Corinthians volta a jogar somente na quarta-feira (13), mas justamente em seu estádio, na Neo Química Arena. O Timão recebe o Fluminense, às 21h30, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Cinco dias depois, o time de Mancini faz o dérbi paulista contra o Palmeiras, dia 18. O clássico aconteceria no dia 6, no entanto com a classificação do Verdão às semifinais da Libertadores, a CBF adiou o confronto.