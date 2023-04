Veja o horário da estreia do Corinthians na Libertadores 2023

A estreia do Corinthians na Libertadores será nesta quinta-feira (06), às 19h (horário de Brasília). O adversário será o Liverpool, do Uruguai. O palco do confronto será o Estádio Centenário, em Montevidéu.

O único título da Libertadores conquistado pelo Corinthians foi em 2012. Naquele ano, o timão foi campeão de forma invicta, após bater o Boca Juniors (ARG) na final.

Agora, 11 anos depois, o time comandado por Fernando Lázaro sonha com o bicampeonato. Para se chegar a segunda estrela, o Timão terá que cumprir 6 compromissos pela fase de grupos, antes de pensar no mata-mata.

Quando é o próximo jogo do Corinthians?

A saga corintiana rumo ao bi começa às 19h dessa quinta-feira, dia 06 de abril. Longe da fiel torcida, o Corinthians terá pela frente o Liverpool, do Uruguai.

A última partida oficial disputada pelo Timão foi no dia 12 de março. Na ocasião, foi eliminado nos pênaltis para o Ituano nas quartas de final do Campeonato Paulista.

Já o Liverpool entrou em campo pela última vez no dia 31 de março. O jogo foi válido pelo Campeonato Uruguaio. O Liverpool perdeu para o Cerro Largo por 1 a 0.

Calendário do Corinthians na fase de grupos da Libertadores:

1ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2023 – Liverpool (URU) x Corinthians na Libertadores

Data: 06 de abril, quinta-feira.

Estádio: Estádio Centenário – Montevidéu, Uruguai.

Horário: 19h – Horário de Brasília.

2ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2023 – Corinthians x Argentinos Juniors (ARG)

Data: 19 de abril, quarta-feira.

Estádio: Neo Química Arena.

Horário: 21h30 – Horário de Brasília.

3ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2023 – Corinthians x Independiente del Valle (EQU).

Data: 02 de maio, terça-feira.

Estádio: Neo Química Arena.

Horário: 21h00 – Horário de Brasília.

4ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2023 – Argentinos Juniors (ARG) x Corinthians.

Data: 24 de maio, quarta-feira.

Estádio: Estádio Diego Armando Maradona – Buenos Aires, Argentina.

Horário: 21h30 – Horário de Brasília

5ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2023 – Independiente del Valle (EQU) x Corinthians.

Data: 08 de junho, quinta-feira.

Estádio: Estádio Banco Guayaquil – Quito, Equador

Horário: 19h - Horário de Brasília

6ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2023 – Corinthians x Liverpool (URU)

Data: 28 de junho, quarta-feira.

Estádio: Neo Química Arena

Horário: 21h30 – Horário de Brasília

Onde assistir o Corinthians na Libertadores?

Saiba onde acompanhar as partidas do time do povo em busca do título da Taça Libertadores da América.

1ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2023 – Liverpool (URU) x Corinthians

Onde assistir: Paramount+

2ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2023 – Corinthians x Argentinos Juniors (ARG)

Onde assistir: Globo (somente para São Paulo) e Paramount+

3ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2023 – Corinthians x Independiente del Valle

Onde assistir: Paramount+

4ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2023 – Argentinos Juniors (ARG) x Corinthians na Libertadores

Onde assistir: Globo (somente para São Paulo), ESPN e Star+

5ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2023 – Independiente del Valle (EQU) x Corinthians na Libertadores

Onde assistir: Paramount+

6ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2023 – Corinthians x Liverpool (URU)

Onde assistir: Globo (somente para São Paulo), ESPN e Star+

