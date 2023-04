Quem vai transmitir o jogo do Corinthians hoje pela Libertadores (06/04)

Hoje tem estreia do Timão na Libertadores! A partir das 19h (horário de Brasília), o alvinegro enfrena o Liverpool, no Estádio Centenário, no Uruguai. O jogo do Corinthians é válido pela primeira rodada do grupo E na competição, onde a vitória garante a liderança no grupo.

Juntam-se ao grupo E na Libertadores os times de Argentinos Juniors, sétimo colocado no Campeonato Argentino, e o Independiente del Valle, atual campeão da Sul-Americana.

Onde assistir o jogo do Corinthians pela libertadores hoje

O Paramount+ transmite na internet o jogo de estreia do Corinthians na Copa Libertadores de futebol nesta quinta-feira. O duelo tem início às 19h, horário de Brasília.

O confronto é válido pela primeira rodada do grupo E na primeira fase. Para a surpresa do torcedor, nenhum canal da TV aberta vai exibir a estreia do Timão.

A única possibilidade de torcer pelo seu clube do coração é sintonizar o Paramount+, serviço de streaming. A plataforma está disponível por R$ 19,90 por mês, compatível com aplicativo do celular, tablet ou smartv.

Grupo E da Libertadores

Além do Corinthians e Liverpool do Uruguai, também fazem parte do grupo E as equipes de Independiente del Valle e Argentinos Juniors.

O duelo entre del Valle e os argentinos deu o pontapé inicial nas disputas, com vitória do Argentinos por 1 a 0, dentro de casa. O elenco assume a liderança com três pontos.

1 Argentinos Juniors - 3 pontos

2 Corinthians - 0 pontos

3 Liverpool - 0 pontos

4 Independiente del Valle - 0 pontos

Escalações de Liverpool x Corinthians

Para estrear na Libertadores, o técnico do Liverpool do Uruguai, Jorge Bava, deverá colocar em campo todos os seus titulares.

Fernando Lázaro, comandante do Timão, também deve optar pelos titulares, com exceção de Caetano, que se machucou nos treinos.

Liverpool: Britos; Samudio, Izquierdo, Pérez, Martirena; Lemos, Napoli, Meli; Rivero, Rodríguez e Medina.

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos; Fausto Vera, Roni, Giuliano; Renato Augusto, Yuri Alberto e Róger Guedes.

Quantas Libertadores o Corinthians tem?

Jogos do Corinthians na Libertadores

O Corinthians tem seis jogos na fase de grupos da Libertadores, três em casa e três fora contra o Argentinos Juniors, Independiente del Valle e o Liverpool.

Na temporada passada, o Timão confirmou a sua vaga na competição através da classificação no Brasileirão.

Liverpool x Corinthians - 1ª Rodada

Quinta-feira, 06/04 às 19h

Onde assistir: Paramount+

Corinthians x Argentinos Juniors - 2ª rodada

Quarta-feira, 19/04 às 21h30

Onde assistir: Globo e Paramount+

Corinthians x Independiente del Valle - 3ª rodada

Terça-feira, 02/05 às 21h

Onde assistir: Paramount+

Argentinos Juniors x Corinthians - 4ª rodada

Quarta-feira, 24/05 às 21h30

Onde assistir: Globo, ESPN e Star+

Independiente del Valle x Corinthians - 5ª rodada

Quinta-feira, 08/06 àS 19h

Onde assistir: Paramount+

Corinthians x Liverpool - 6ª rodada

Quarta-feira, 28/06 às 21h30

Onde assistir: Globo, ESPN, Star +

