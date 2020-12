Otero marca, e Corinthians vence São Paulo no clássico Majestoso

Corinthians vence São Paulo no Majestoso e sobe para nono na tabela do Brasileirão. Em partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão, o Timão fez valer o fator casa, e venceu o Tricolor pelo placar mínimo. Otero fez o único gol do confronto.

Com a derrota, agora são 13 jogos em Itaquera, com 10 vitórias alvinegras e três empates, e o tabu continua. O Tricolor jamais venceu na casa do rival.

O Timão jogou o clássico com deve se jogar. Com gol de Otero ainda no primeiro tempo, o Corinthians vence o São Paulo e mantém o tabu. A equipe de Fernando Diniz não tratou o clássico como deveria. O time de Itaquera, mais concentrado, soube aproveitar a chance que teve e fez o único gol do do confronto.

Em erro de passe de Reinaldo, o Corinthians armou contra-ataque . Otero avançou com velocidade e bateu cruzado, sem chance para o goleiro Volpi. O São Paulo só chegou de novo em falta de Sara, mas que foi batida pra fora. O Timão ainda teve teve duas chances: em falta cobrada por Otero e em chute cruzado de Léo Natel. No último minuto, após cobrança de falta de Sara, o Tricolor teve mais uma chance, mas Cássio salvou.

Na etapa final, o Tricolor, assim como no primeiro tempo, só chegou em cobrança de falta. Reinaldo bateu, a bola desviou na barreira, mas Cássio salvou. Aos 30 minutos, o Corinthians desperdiçou uma grande chance com Camacho: Volpi saiu jogando errado, perdeu a bola para Cazares, mas Camacho foi travado antes de bater. Logo depois o São Paulo partiu com tudo para o ataque, mas não conseguiu chegar com perigo. O mais perto foi uma cabeçada de Arboleda, aos 43 minutos. Por fim, vitória do Corinthians por 1 a 0.