Majestoso: Com tabu em jogo, Corinthians x São Paulo disputam clássico

Corinthians e São Paulo se enfrentam neste domingo (13), às 18h15, na Neo Química Arena. O popular clássico Majestoso, é válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, e pode por fim a um tabu. A equipe são-paulina jamais ganhou no estádio do rival. Em 12 Majestosos na casa corintiana, o Tricolor não venceu nenhum. São três empates e nove derrotas desde que o estádio foi inaugurado, em 2014.

A esperança do torcedor, entretanto, está no bom momento da equipe, invicta há 17 jogos no campeonato. Além disso, Fernando Diniz já conseguiu quebrar um tabu são-paulino. A equipe venceu o Palmeiras no Allianz, e agora, o objetivo é vencer o Alvinegro em seu estádio.

Para o lado corintiano, a força está no histórico do clássico, jogando em seu estádio. Com oscilações no campeonato, o Timão ocupa a 13ª posição na tabela, e uma vitória no clássico de hoje, poderia levar a equipe de Mancini ao 9º lugar.

Onde assistir o Majestoso, Corinthians x São Paulo?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A partida não terá transmissão da TV aberta, no entanto, o Premiere transmite a partida no pay-per-view. Odinei Ribeiro narra o Majestoso entre Corinthians x São Paulo, mas com comentários de Maurício Noriega e Ricardinho.

Líder, São Paulo busca se distanciar dos rivais

Neste sábado, o Atlético Mineiro venceu o Athletico Paranaense, e voltou a reduzir a diferença para o Tricolor para quatro pontos. Uma derrota hoje no clássico, poderia ligar o sinal de alerta na equipe de Diniz, visto que na próxima rodada o adversário será justamente o Galo, vice-líder do campeonato. Ou seja, uma derrota hoje, e na próxima rodada, deixaria a diferença para os mineiros por apenas um ponto.

O treinador são-paulino terá força máxima para o Majestoso contra o Corinthians. Logo depois dos testes de Covid-19, confirmou-se que não há nenhum caso no elenco Tricolor.

Entretanto, Fernando Diniz tem hoje no São Paulo dez jogadores pendurados. Juanfran, Arboleda, Reinaldo, Luan, Gabriel Sara, Igor Gomes, Vitor Bueno, Tchê Tchê, Igor Vinicius e Léo são os atletas que, se levarem o cartão amarelo contra o Corinthians, desfalcam o clube para o confronto direto contra o Galo.

Dos 10 amarelados, os seis primeiros são jogadores titulares da equipe. Entretanto, Diniz já demonstrou que não deve poupar jogadores no Majestoso. O técnico deverá escalar força máxima no clássico, mesmo tendo o risco de perder algum desses atletas para o confronto direto contra os mineiros.

Escalações do Majestoso entre Corinthians x São Paulo:

Corinthians:

GOL – Cássio;

DEF – Fábio Santos, Gil, Bruno Mendez e Fagner;

MEI – Gabriel, Cantillo, Otero, Ramiro e Cazares;

ATA – Davó.

São Paulo:

GOL – Tiago Volpi;

DEF – Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo;

MEI – Luan, Dani Alves, Sara e Igor Gomes;

ATA – Luciano e Brenner.

Jogos da 25ª rodada

Além do Majestoso, mais quatro confrontos estão programados para este domingo (13). Às 16h, no Maracanã, Flamengo e Santos farão o único jogo do horário nobre da televisão. Às 18h15, assim como o Majestoso entre Corinthians x São Paulo, Sport e Coritiba se enfrentam na Arena do Retiro. Por fim, Vasco x Fluminense fazem mais um clássico da 25ª rodada, este às 20h30, em São Januário.