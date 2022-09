Equipe alvinegra disputará a 26ª rodada do Brasileirão no fim de semana

Próximo jogo do Corinthians é clássico no Brasileirão; veja data

Terceiro colocado na tabela do Brasileirão, o próximo jogo do Corinthians vai ser contra o São Paulo, válido pela 26ª rodada no segundo turno. Se vencer, equipe alvinegra pode retomar a vice-liderança da competição, mas apenas se os oponentes tropeçarem na rodada. Por isso, confira todas as informações sobre o jogo do Corinthians.

Qual o próximo jogo do Corinthians?

O próximo jogo do Corinthians vai ser no domingo, 11 de setembro, contra o São Paulo, valendo a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Estádio do Morumbi, na capital paulista, receberá as equipes para o duelo a partir das 16h (horário de Brasília).

O clássico “Majestoso”, como é chamado, reúne equipes que estão em momentos e lugares diferentes na tabela do Brasileirão. Depois de empatar em 2 x 2 com o Internacional na última rodada, o Corinthians volta a jogar neste domingo contra um de seus grandes adversários, o tricolor paulista. O Timão está na terceira posição com 43 pontos.

Já o São Paulo também vem de empate, diante do Cuiabá em 1 x 1.Porém, aparece na 14ª posição da tabela com 30 pontos, pronto para se afastar da zona de rebaixamento.



Histórico de São Paulo x Corinthians

Em toda a história do futebol, São Paulo e Corinthians se enfrentaram em 353 oportunidades, com vantagem para o Timão em 131 vitórias, 113 empates e 109 triunfos ao Tricolor, segundo dados do portal Meu Timão.

No quesito gols, o Corinthians também leva a melhor com 501 diante de 475 do São Paulo, segundo o site de estatísticas e notícias Meu Timão.

A última partida entre São Paulo e o Timão foi em 22 de maio de 2022 na temporada atual, pelo primeiro turno do Brasileirão. O resultado, entretanto, foi empate em 1 x 1 para os times.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida entre os dois.

Timão em 2022

Em setembro de 2022, o Corinthians disputa o Campeonato Brasileiro e a semifinal da Copa do Brasil. O elenco alcançou as quartas de final da Libertadores, mas acabou eliminado pelo Flamengo nos dois confrontos.

No Brasileirão, o Timão vem na terceira posição com 43 pontos, somando doze vitórias, sete empates e seis derrotas, com 29 gols e 24 sofridos dentro e fora de casa.

Com aproveitamento de 57%, o elenco comandado por Vitor Pereira é um dos melhores mandantes da competição, com oito vitórias dentro de casa, uma derrota e quatro empates. Agora, o time da capital paulista busca a vice-liderança no embate contra o Tricolor para ficar próximo da ponta.

