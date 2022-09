Times vão disputar a decisão do Brasileirão Sub 20. Foto: Reprodução / Pixabay

Equipes paulistas vão disputas a final do Campeonato Brasileiro Sub 20 nesta temporada

Final do Brasileirão Sub 20 terá Palmeiras e Corinthians em 2022

A final do Brasileirão Sub 20 está definida! Corinthians e Palmeiras, o Derby Paulista, vão brigar pelo título na temporada do torneio nacional entre a categoria de base. O alviverde chega até aqui depois de vencer o Athletico na semifinal, enquanto o Timão derrotou o Flamengo.

Confira as principais informações do embate pela taça da temporada no texto.

Corinthians e Palmeiras na Final do Brasileirão Sub 20

Pode comemorar torcedor, porque vai ter Derby Paulista na final do Brasileirão Sub 20 na temporada! As duas equipes conquistaram o passaporte para a decisão após vencerem os seus confrontos na semifinal, prontas para brigarem pelo segundo troféu cada.

De um lado, o Palmeiras brilhou em cima do Athletico PR com participação de Endrick. No primeiro jogo, venceu por 5 x 2, enquanto na segunda partida ficou apenas no empate por 1 x 1. Na primeira fase, o elenco terminou em segundo lugar com 18 pontos no grupo A, enquanto nas quartas de final venceu o Vaco.

Enquanto isso, o Corinthians teve uma classificação tímida. Na primeira partida venceu por 1 x 0, na Arena Barueri, mas na volta também garantiu a vitória por 1 x 0, pronto para se classificar até a final do Brasileirão Sub 20 na temporada. Na primeira etapa, o Timão ficou em segundo no grupo B com 17 pontos. Nas quartas, o Corinthians venceu o América Mineiro.

Confira o caminho de cada um, com os placares agregados.

QUARTAS DE FINAL

Palmeiras 1 ( 4 x 3 ) 1 Vasco

Corinthians 2 ( 4 x 2 ) 2 América MG

SEMIFINAL

Corinthians 2 x 0 Flamengo

Palmeiras 6 x 3 Athletico PR

FINAL

Palmeiras x Corinthians

Quando vai ser a Final do Brasileirão Sub 20?

A final do Brasileirão Sub 20 ainda não tem data confirmada pela CBF, assim como o horário ou até mesmo o estádio que vai receber o duelo.

No entanto, é possível observar no site oficial da entidade que, o calendário do torneio disponibilizado, indica que uma das partidas será realizada no dia 18 de setembro, domingo.

Na edição passada, São Paulo e Internacional disputaram a final do Brasileirão Sub 20 em dois confrontos. Por isso, o modelo da competição deve se manter até na final. Com os finalistas já confirmados, resta aguardar a decisão da CBF para determinar os dias.

O mando de campo será determinado pela entidade, com a possibilidade do time de melhor campanha decidir em casa.

Campeões do Brasileirão Sub 20

Dez equipes do futebol já venceram o Brasileirão na categoria de base. O Cruzeiro, entretanto, é quem tem mais títulos, contabilizando 4 taças no futebol brasileiro. Em segundo lugar vem o Internacional, com 3 taças e o Grêmio em terceiro lugar, com 2 conquistas.

Este ano, Corinthians e Palmeiras vão buscar o secundo troféu em toda a história. Resta saber quem será o sortudo da vez.

Confira quem são os campeões do Campeonato Brasileiro Sub 20.

Cruzeiro – 4 títulos

Internacional – 3 títulos

Grêmio – 2 títulos

Corinthians – 1 título

América MG – 1 título

Atlético MG – 1 título

Flamengo – 1 título

Palmeiras – 1 título

Fluminense – 1 título

Botafogo – 1 título

