Classificação do Brasileirão 2022: tabela atualizada após 25ª rodada

Com o fim da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A nesta segunda-feira, 05 de setembro, alterações na tabela podem ser vistas pelo torcedor na parte de cima como para baixo. Pela classificação do Brasileirão 2022, o Palmeiras continua líder, enquanto Flamengo, Fluminense e Corinthians disputam logo atrás.

Classificação do Brasileirão 2022 atualizada

Veja como ficou a classificação do Brasileirão 2022 atualizada logo após o fim da 25ª rodada da competição, com resultados que movimentaram ainda mais a tabela.

1 Palmeiras – 51 pontos

2 Flamengo – 44 pontos

3 Corinthians – 43 pontos

4 Internacional– 43 pontos

5 Fluminense – 42 pontos

6 Athletico PR – 42 pontos

7 Atlético MG – 39 pontos

8 América MG – 35 pontos

9 Goiás – 35 pontos

10 Santos – 34 pontos

11 RB Bragantino – 32 pontos

12 Fortaleza – 30 pontos

13 Botafogo – 30 pontos

14 São Paulo – 30 pontos

15 Ceará – 28 pontos

16 Cuiabá – 26 pontos

17 Coritiba – 25 pontos

18 Avaí – 24 pontos

19 Atlético GO – 22 pontos

20 Juventude – 18 pontos

Abrindo a rodada no sábado, o Palmeiras tropeçou diante do RB Bragantino, mas conseguiu o empate em 2 x 2 mesmo jogando fora de casa, no interior paulista. O elenco alviverde segue na liderança, com 51 pontos.

Do outro lado, o Fluminense perdeu na rodada para o Athletico PR, com 1 x 0 no placar jogando em Curitiba, a capital paranaense. Mesmo com o resultado, o clube continua na vice-liderança com 44 pontos.

No domingo, o Flamengo ficou no empate com o Ceará dentro do Maracanã, na faixa das onze da manhã. Com reservas dentro de campo, o Rubro-Negro parou em 1 x 1, somando apenas um ponto na rodada.

O Corinthians também tropeçou na rodada, ganhando apenas um ponto após o empate com o Internacional dentro de casa, na Neo Química Arena, por 2 x 2.

O atual campeão, Atlético Mineiro, conseguiu pontuar três pontos neste fim de semana. O elenco venceu o Atlético Goianiense por 3 x 0 fora de sua casa para subir na classificação do Brasileirão 2022.

Para o São Paulo, entretanto, o domingo também não foi nada satisfatório. Por 1 x 1, fez o gol no finalzinho do segundo tempo e ganhou um ponto para continuar escapando do rebaixamento.

Fechando a rodada na segunda-feira, o Goiás surpreendeu e venceu o Santos por 2 x 1, jogando na Vila Belmiro, para chegar até a parte de cima da classificação do Brasileirão 2022.

Próxima rodada do Brasileirão da Série A 2022

A próxima rodada do Campeonato Brasileiro na Série A é a 26ª rodada, começando com uma partida na quarta-feira, e depois seguindo até o fim de semana, finalizando em 11 de setembro. Todas as vinte equipes entram em campo nesta rodada.

Serão dez partidas, onde os elencos brigam na tabela de classificação do Brasileirão 2022. Por isso, confira os jogos da próxima rodada do Brasileirão.

Quarta-feira (07/09):

Atlético MG x RB Bragantino – 17h

Sábado (10/09):

Internacional x Cuiabá – 16h30

Ceará x Santos – 16h30

Fluminense x Fortaleza – 19h

Palmeiras x Juventude – 21h

Domingo (11/09):

Botafogo x América MG – 11h

Avaí x Athletico PR – 11h

São Paulo x Corinthians – 16h

Coritiba x Atlético GO – 18h

Goiás x Flamengo – 19h

+ Tabela do Mundial de Vôlei Masculino 2022: jogos do mata-mata