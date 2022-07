Quantos Mundiais o Corinthians tem? Veja os títulos do clube

Relembre as conquistas do Timão

Qual equipe não deseja conquistar o Mundial de Clubes, não é mesmo? A competição coloca os melhores times de todos os continentes em disputa pela taça. Mas, quem é o maior campeão? Dos times brasileiros, o Corinthians é um dos times com mais títulos na competição. Veja quantos Mundiais o Corinthians tem e qual é o ranking de times brasileiros com mais Mundiais.

A disputa entre continentes, antes, era chamada de Taça Intercontinental. De 1960 a 2004, quem disputava o título eram apenas os finalistas da Europa e da América do Sul. Somente a partir de 2004, e excepcionalmente em 2000, quando a Fifa começou a organizar o torneio, ele passou a ser chamado de Mundial de Clubes, sendo mais abrangente e incluindo na disputa os demais campeões continentais.

Hoje, quem participa da competição são os campeões da CONMEBOL (América do Sul), CONCACAF (América do Norte, Central e Caribe), UEFA (Europa), CAF (África), AFC (Ásia) e OFC (Oceania), além do time campeão nacional do país sede.

Quantos Mundiais o Corinthians tem até 2022

Até 2022, o Corinthians tem dois Mundiais em sua conta, o que o deixa em segundo lugar no ranking de times brasileiros com mais títulos no Mundial de Clubes. No entanto, apesar de não ser o clube brasileiro com mais vitórias no torneio, o Corinthians ostenta o título de 2000, primeira edição organizada pela FIFA.

Nesse ano em questão, o campeonato foi realizado no Brasil, e trouxe à disputa oito times: dois da América do Sul (Corinthians e Vasco da Gama), dois da Europa (Real Madrid e Manchester United), um da América do Norte (Necaxa), um da África (Raja Casablanca), um da Ásia (Al-Nassr) e um da Oceania (South Melbourne). A final foi entre Corinthians e Vasco da Gama, no Maracanã.

A decisão, vale ressaltar, foi acirrada. A partida foi levada até os últimos minutos, com direito a prorrogação. Após empate sem gols, o confronto foi definido na disputa de pênaltis, acabando em 4×3 para o Corinthians.

O segundo Mundial do Corinthians foi conquistado em 2012, no Japão. A partida de decisão foi entre Corinthians e Chelsea, e terminou 1×0 para o time brasileiro. O gol do Timão foi marcado pelo atacante peruano Paolo Guerrero no segundo tempo.

Na ocasião, o goleiro Cássio segurou o placar com grandes defesas, o que lhe rendeu a Bola de Ouro. David Luiz, zagueiro brasileiro que jogava pelo Chelsea, ficou com a Bola de Prata.

Quais são os títulos do Corinthians?

Além do Mundial de Clubes, o Corinthians ostenta outros títulos de grande peso, tanto na esfera nacional quanto internacional. São eles o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.

A conquista que garantiu a passagem do Corinthians para o Mundial em 2012 foi o título na Copa Libertadores. Até esse ano, o time não havia conquistado títulos oficiais pela Conmebol.

O clube, ao todo, participou de 16 Libertadores: 1977, 1991, 1996, 1999, 2000, 2003, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, 2020 e 2022.

Mas, como é possível que o Corinthians tenha dois mundiais com apenas uma Libertadores? A resposta para isso vem da própria Fifa, que definiu apenas oito times para disputarem o Mundial de 2000. Como o Brasil foi sede da competição naquele ano, o Vasco entrou como campeão da Conmebol e o Corinthians como representante nacional do país sede.

Título nacionais:

Quando se fala em títulos nacionais, o Corinthians soma sete títulos do Campeonato Brasileiro a sua conta: 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017. E outros três da Copa do Brasil: 1995, 2002 e 2009. Veja outros títulos importantes do Corinthians:

Brasileirão: 6 títulos

Copa do Brasil: 3 títulos

Supercopa do Brasil: 1 título (1991)

Estaduais: 30 títulos (1914, 1916, 1922, 1923, 1924, 1928, 1929, 1930, 1937, 1938, 1939, 1941, 1951, 1952, 1954, 1977, 1979, 1982, 1983, 1988, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2009, 2013, 2017, 2018 e 2019).

Torneio Rio-São Paulo: 5 títulos (1950, 1953, 1954, 1966 e 2002).

Copa São Paulo de Futebol Júnior : 7 títulos (1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009,2012, 2015 e 2017).

O Timão ainda tem seis torneios interestaduais e 32 estaduais de menor porte para somar a sua história.

Quais times brasileiros têm Mundiais de Clubes – Quantos Mundiais o Corinthians tem

O São Paulo é o time brasileiro com mais títulos em Mundiais de Clubes (1992,1993 e 2005). O Corinthians vem em segundo lugar nesse ranking, com dois títulos conquistados, um em 2000, e outro em 2012.

Veja quais times brasileiros já venceram Mundiais:

São Paulo – 3 títulos (1992,1993 e 2005)

Santos – 2 títulos (1962 e 1963)

Corinthians- 2 títulos (2000 e 2012)

Flamengo – 1 título (1981)

Grêmio – 1 título (1983)

Internacional – 1 título (2006)

Quando a contagem do título é global, o time que mais venceu Mundiais de Clubes foi o Real Madrid, com sete títulos ao todo, três deles conquistados quando o campeonato era conhecido como Taça Intercontinental.

Depois do time espanhol, quem mais ganhou o Mundial de Clubes foram o Milan e o Bayern de Munique, ambos com quatro títulos ao todo.

Como funciona o Mundial de Clubes?

Reunindo sete times, cada um campeão em seu respectivo continente, a FIFA promove todo ano uma edição do Mundial de Clubes.

As equipes da Oceania e a campeã nacional do país-sede se enfrentam num playoff classificatório, onde quem avançar encara os campeões de Ásia, África ou América do Norte e Central nas quartas de final.

No chaveamento, o clube campeão da Copa Libertadores fica do lado oposto ao campeão da UEFA Champions League, a fim de que as duas equipes de maior projeção mundial só se enfrentem na grande final.

Dessa maneira, cada um encabeça uma semifinal, à espera dos times de outros continentes. Aqueles que avançarem, duelam pelo título na decisão. Os derrotados nas quartas fazem o confronto válido pela disputa do quinto lugar enquanto quem perde na semi entra em campo pela disputa do terceiro lugar.