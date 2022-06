Quem é o maior campeão da Concacaf? Veja a lista dos vencedores

O time com mais títulos é o América, do México. Foto: Concacaf/Divulgação

Principal competição continental da América do Norte, Central e Caribe, a Liga dos Campeões da Concacaf já ganhou vários nomes desde a sua origem, em 1962. O formato atual do torneio coloca 24 equipes para disputar o título e desses, 9 são da América do Norte, 12 da América Central e outros 3 do Caribe. Dentre os principais países que competem na Concacaf estão o México, os EUA, o Canadá e a Costa Rica. Mas, quem é o maior campeão da Concacaf? Qual time tem mais títulos?

Lista de quem é o maior campeão da Concacaf

O time mexicano América é o maior campeão da Concacaf na história. A equipe carrega sete vitórias nas costas, sendo a primeira delas conquistada em 1977 e a última vitória em 2016.

No ranking de times com mais títulos na competição, o pódio é inteiramente mexicano. Seguindo o América, vem o Cruz Azul, com seis títulos, o Pachuca, com cinco, e o Monterrey, também com cinco vitórias.

Quando falamos em países com mais títulos da Liga dos Campeões da Concacaf, o México aparece no topo com 36 títulos ao todo. O segundo país com mais títulos é a Costa Rica, com apenas seis títulos, ou seja, seis vezes menos prêmios que o México.

Veja a lista completa dos vencedores da Concacaf:

América – 7 títulos (1977, 1987, 1990, 1992, 2006, 2014–15, 2015–16)

Cruz Azul – 6 títulos (1969, 1970, 1971, 1996, 1997, 2013–14)

Pachuca – 5 títulos (2002, 2007, 2008, 2009–10, 2016–17)

Monterrey – 5 títulos 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2019, 2021

Saprissa – 3 títulos (1993, 1995, 2005)

Pumas UNAM – 3 títulos (1980, 1982, 1989)

Transvaal – 2 títulos (1973, 1981)

Toluca – 2 títulos (1968, 2003)

Alajuelense – 2 títulos (1986, 2004)

Guadalajara – 2 títulos (1962, 2018)

Defence Force- 2 títulos (1978, 1985)

Olimpia – 2 títulos (1972, 1988)

Atlante – 2 títulos (1983, 2008–09)

Tigres UANL – 1 título (2020)

Comunicaciones – 1 título (1978)

Municipal – 1 título (1974)

Necaxa – 1 título (1999)

Los Angeles Galaxy – 1 título (2000)

RCHaiten – 1 título (1963)

Alianza – 1 título (1967)

Atlético Espanhol – 1 título (1975)

Aguila – 1 título (1976)

Universidad de Guadalajara – 1 título (1978)

FAS – 1 título (1979)

Violette – 1 título (1984)

Puebla – 1 título (1991)

Cartaginés – 1 título (1994)

D.C United – 1 título (1998)

Seattle Sounders – 1 título (2022)

Quem ganhou a CONCACAF 2022?

O time dos Estados Unidos Seattle Sounders é o atual campeão da Concacaf. A equipe conquistou um título inédito na competição, vencendo o Pumas UNAM, do México, por 5×2. O primeiro jogo da final acabou empate por 2×2, já no jogo da volta, a equipe dos EUA goleou o adversário por 3×0.

Depois dessa vitória histórica contra uma equipe que já é tricampeã, o Seattle Sounders se tornou o terceiro time dos Estados Unidos a ter algum título na Liga dos Campeões da Concacaf. Além do Seattle, o Los Angeles Galaxy e o D.C United têm títulos para os EUA.

Qual time nunca ganhou a Concacaf?

Dos países que nunca ganharam títulos no Concacaf estão a Cuba, Canadá e Curaçau. Todos os três tiveram duas chances de se tornarem campeões, no entanto, só alcançaram o vice-campeonato.

Para Cuba, as maiores chances de conquista do título foi com o time Pinar del Rio. A equipe chegou a duas finais consecutivas, em 1989 e 1990, mas não alcançou a vitória.

O Curaçau chegou à final em 1967 e 1979. Nas duas partidas perdeu e ficou apenas com o título de vice. Na última delas, inclusive, foi goleado por 7×1 no jogo de volta.

O mais perto que o Canadá chegou a ver um time do país campeão na Concacaf foi em 2018, quando o TorontoFC levou a decisão aos pênaltis, mas acabou perdendo para o Chivas Guadalajara por 4×2. O Montreal Impact também chegou perto da vitória, mas acabou perdendo para o líder América.

Além desses times citados, outros que também nunca levaram o título foram: Jong Colombia, Morelia, Santos Laguna, Universidad, Atlético Marte, Police, León, Real Salt Lake e o Los Angeles FC.

Quais são os países que disputam a CONCACAF?

A Concacaf é o órgão que governa o futebol continental da América do Norte, Central e Caribe. A eles também se juntam três países da América do Sul: Guiana, Suriname e Guiana Francesa.

Assim, da América do Norte participam: Estados Unidos, Canadá e México. Da América Central: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá.

A lista do Caribe é muito maior. Além da Guiana, Suriname e Guiana Francesa, participam os países: Anguilla, Antígua e Barbuda, Aruba, Bermuda, Bahamas, Barbados, Bonaire, Cuba, Curaçao, Dominica, Granada, Guadalupe, Haiti, Ilhas Cayman, Ilhas Virgens Americanas, Ilhas Virgens Britânicas, Jamaica, Martinica, Montserrat, Porto Rico, República Dominicana, Santa Lúcia, São Cristóvão e Nevis, Saint-Martin (França), São Martinho (Países Baixos), São Vicente e Granadinas, Trinidad e Tobago e Turks e Caicos.