Recordes de Cássio no Corinthians: goleiro chega a 500 jogos no Timão

O goleiro Cássio está prestes a conquistar mais uma importante marca com a camisa do Corinthians. Na próxima partida do clube, o camisa 12 completará 500 jogos com a camisa do Timão. Com a conquista, o arqueiro se aproxima de subir mais uma posição no ranking dos atletas que mais vestiram a camisa do Alvinegro.

Cássio chegou a marca de 499 jogos no Corinthians, nesta segunda (25), mas em derrota por 2 a 0 para o RB Bragantino. Atualmente, o ídolo corintiano é o nono colocado na lista de jogadores com mais jogo no Timão, mas está a sete jogos de ultrapassar Olavo.

Lista de jogadores com mais jogos pelo Corinthians

Wladimir – 805 Luizinho – 606 Ronaldo – 602 Zé Maria – 598 Biro-Biro – 590 Vaguinho – 551 Claudio – 550 Olavo – 506 Cássio – 499 Rivelino – 473 Idário – 468

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Passagem apagada na Europa

Natural de Veranópolis, Cássio foi revelado pelo Grêmio como uma grande promessa da Seleção Brasileira Sub-20. Logo depois de estrear pelo Tricolor em 2006, o arqueiro deixou a equipe no ano seguinte, rumo ao PSV, da Holanda. Com um período de empréstimo no Sparta Rotterdam, o brasileiro retornou ao time dos Países Baixo, mas permaneceu até setembro de 2011, quando rescindiu com o clube.

No dia 9 de dezembro de 2011, Cássio assinou com o Corinthians por quatro anos, e no Timão, sua vida mudaria para sempre. Considerado por muitos o maior goleiro de todos os tempos do clube, o arqueiro usou apenas dois números no Alvinegro: 24, na qual conquistou a Libertadores, e a 12, que Cássio venceu o Mundial e usa até hoje.

Para comemorar o feito de 500 jogos de Cássio, o Corinthians então divulgou um vídeo em homenagem ao arqueiro.

Números de Cássio no Corinthians

Em 499 partidas, Cássio soma pelo Corinthians 233 vitórias, 152 empates e então 114 derrotas. No clube desde 2012, quando veio do PSV, da Holanda, o arqueiro ainda soma 22 convocações para a Seleção Brasileira, disputou a Copa do Mundo e ganhou a Copa América.

Um dos principais responsáveis pelo primeiro título de Libertadores do Timão, Cássio ainda soma nove troféus com a camisa corintiana.

+ História de Cássio no Corinthians: as outras crises que o ídolo superou

Títulos de Cássio no Corinthians

Libertadores – 1

Mundial – 1

Recopa Sul-Americana – 1

Brasileiros – 2

Paulistas – 4

Próximo jogo

Na próxima quinta-feira (28), o Alvinegro encara o Bahia, às 19h, na Arena Fonte Nova, mas em partida atrasada da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em nono lugar, com 45 pontos, o Corinthians pode subir para o oitavo lugar e se aproximar então do G-6, em caso de vitória.