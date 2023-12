Tabela de jogos do Corinthians na Copinha 2024: datas e horários

O Corinthians está pronto para buscar o 11º título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, principal torneio das categorias de base. O elenco participa do grupo 10 ao lado de Bangu, Marília e Ji-Paraná, com sede na cidade de Marília. Confira a tabela completa de jogos na Copinha 2024 e como assistir aos confrontos.

Programação de jogos do Corinthians na Copinha

A estreia do Corinthians na Copinha está marcada para 03 de janeiro de 2024, quarta-feira, contra o Ji-Paraná, em confronto válido pela primeira rodada do grupo dez. O jogo começa às 21h45, horário de Brasília, e tem transmissão do Sportv ao vivo.

O Timão precisa vencer os três jogos na fase de grupos se quiser avançar para a próxima etapa. Os duelos estão marcados para 03, 06 e 09 de janeiro, em Marília, com transmissão do Sportv e CazéTV no Youtube ao vivo.

Confira a tabela completa de jogos do Corinthians na Copinha 2024.

PRIMEIRA RODADA

Corinthians x Ji-Paraná

Dia: quarta-feira, 03/01 às 21h45 (de Brasília)

Local: Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília

Onde assistir: Sportv

SEGUNDA RODADA

Corinthians x Bangu

Dia: sábado, 06/01 às 17h15 (de Brasília)

Local: Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília

Onde assistir: CazéTV no Youtube

TERCEIRA RODADA

Marília x Corinthians

Dia: terça-feira, 09/01 às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília

Onde assistir: Sportv

Quem o Corinthians pode enfrentar na segunda fase?

Se avançar para a segunda fase da Copinha, o Corinthians poderá enfrentar o Atlético Goianiense, Guarani, Operário PR ou Tupã. Se ficar em primeiro lugar, vai jogar contra o segundo do grupo 9, mas caso fique em segundo aí enfrentará o líder do grupo 9.

A segunda fase está marcada para 12 e 13 de janeiro de 2024.

A Copinha traz 128 equipes divididas em 32 grupos de quatro, onde os integrantes da mesma chave se enfrentam por três rodadas em turno único. O primeiro e o segundo colocado avançam para a segunda fase, seguindo para a terceira fase, oitavas de final, quartas de final, semifinal e a final.

Não tem disputa por terceiro lugar na Copinha, enquanto todas as fases eliminatórias acontecem em partida única. Em caso de empate não tem prorrogação, as cobranças de pênaltis são iniciadas entre as duas equipes.

Quem são os inscritos do Corinthians?

O Corinthians terá 30 jovens à sua disposição durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A lista dos Filhos do Terrão tem Léo Mana, que já participou do elenco profissional do Alvinegro durante o Campeonato Brasileiro em 2022.

O Timão será dirigido por Danilo, ex-jogador e ídolo do Corinthians, assim como foi em 2023. Em sua última temporada o grupo sub-20 não conquistou títulos, além de ser eliminado na terceira fase da competição.

Acompanhe a lista completa de jogadores do Corinthians na Copinha.

GOLEIROS: Cadu, Felipe Longo, Matheus Corrêa e Matheus Roger

LATERAIS: Kaio Henrique, Léo Mana, Vitinho e Vitor Meer

ZAGUEIROS: João Pedro, Renato, Thierry e William Magiezi

MEIAS: Adryan, André, Breno Bidon, Jhonatan, Luiz Gustavo Bahia, Pedrinho, Ryan, Thomas Agustin e Thomas Lisboa

ATACANTES: Arthur Sousa, Caipira, Beto, Guilherme Henrique, Higor Farias, Juninho, Kayke Ferrari, Laércio e Léo Agostinho.

Quantas Copinhas o Corinthians tem no total?

O Corinthians tem 10 títulos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, conquistados em 1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015 e em 2017 pela última vez. São seis anos sem vencer a principal competição de base no futebol brasileiro.

Além de ser o maior campeão da história da Copinha, o Timão também é o primeiro ganhador. Em 1969, o elenco venceu o Nacional na final para ser coroado como o melhor time de base do país, em torneio organizado pela FPF, a Federação Paulista de Futebol.

Até dezembro de 2023, são seis anos sem levantar a taça. Em 2017, o time terminou em primeiro lugar no grupo 17 com nove pontos, em três vitórias contra Taubaté, Operário MS e Pinheiro. Passou por Manthiqueira na segunda fase, Coritiba na terceira fase, Internacional nas oitavas de final, Flamengo nas quartas e a Juventus na semifinal.

Na final, derrotou o Batatais por 2 a 1 em 25 de janeiro, no Pacaembu, no dia do aniversário da cidade de São Paulo. Em 2017 também é a data da última final disputada pelo Timão na Copinha.

