Títulos do Corinthians Feminino: conheça as conquistas do Timão

Quando se fala em títulos no futebol feminino, o time do Corinthians é logo relacionado. Com tradição e muito futebol no pé, as meninas do Timão aparecem como um dos elencos mais vitoriosos do Brasil, seguindo na busca por muito mais conquistas daqui para frente. Confira a lista completa de títulos do Corinthians Feminino e as suas maiores vitórias.

Quais são os títulos do Corinthians Feminino?

O time feminino do Corinthians contabiliza 11 títulos desde que apareceu no cenário do esporte, em 2016. Ao todo, aparecem na lista de conquistas Libertadores, Campeonato Brasileiro, Paulista Feminino, Copa do Brasil e até mesmo a taça do Rosario Cup, torneio amistoso.

Desde a sua fundação, em 2016, o Timão ganha destaque no cenário futebolístico com a sua extrema qualidade em campo, contando com talentosas jogadoras e uma estrutura exemplar.

Confira a seguir todos os títulos do Corinthians Feminino e os seus respectivos anos.

Libertadores da América – 3 títulos (2017, 2019 e 2021)

Brasileirão Série A – 3 títulos (2018, 2020 e 2021)

Paulistão – 3 títulos (2019, 2020 e 2021)

Copa do Brasil – 1 título (2016)

Rosario Cup – 1 título (2018)

História do Corinthians Feminino

O Corinthians Feminino nasceu oficialmente em 1997. Porém, com a baixa visibilidade do futebol feminino no país e também no cenário mundial do esporte, o clube optou por desligar toda e qualquer atividade ligada na área em 2008.

Porém, em 2016, com a ascensão da categoria ganhando cada vez mais espaço e a ascensão, o Corinthians optou pela parceria com o Grêmio Osasco Audax, com o principal objetio de levar o projeto para o topo do futebol nacional. E funcionou, com o elenco ganhando notoriedade e mostrando ser completamente eficaz no que faz.

A parceria chegou ao fim em 2018, mas os anos de parceria foram gloriosos com um título da Copa do Brasil, Libertadores da América. Desde então, o clube assumiu a sua própria gestão e decidiu se manter de maneira própria com cotas de patrocínios, valores de transmissões e premiações dos títulos.

Arthur Elias, técnico das meninas desde o acordo com o Audax por mais de cinco anos, deu continuidade ao trabalho e, hoje, também é um dos mais vitoriosos do país, sendo cotado para assumir a Seleção Brasileira Feminina. Cristiane Gambare é a diretora do departamento e consegue, hoje, administrar a categoria e ser exemplo para outros clubes que buscam seguir o mesmo no feminino.

Além de marcar presença nos gramados, o futebol feminino do Corinthians também é muito conhecido por campanhas sociais como “Não é Não”, “Respeita As Minas” e “Cale o Preconceito”.

Corinthians conquistou três títulos em 2021

Sem dúvidas, um dos melhores anos do time feminino do Corinthians foi 2021. Isso porque o elenco conquistou o título do Campeonato Paulista, Brasileirão e Libertadores, feito que poucas equipes no Brasil conseguiram alcançar.

Primeiro, o elenco terminou em primeiro lugar na classificação do Campeonato Brasileiro e foi para as quartas de final, semifinal e a final, onde enfrentou o Palmeiras com vitória nos dois jogos.

Depois, passou por cima do Independiente Santa Fé na final da Libertadores Feminina em novembro. Por fim, derrotou o São Paulo na final do Paulistão. No primeiro jogo, foi derrotado por 1 a 0 e, na volta, ganhou por 3 a 1 jogando em casa, na Neo Química Arena, fechando a conquista da Tríplice coroa.

Time do Corinthians em 2021: Natascha; Katiuscia, Giovanna Campiolo, Tarciane, Yasmim, Diany; Gabi Zanotti, Gabi Portilho, Tamires, Victoria Albuquerque, Adriana

Veja os melhores momentos do segundo jogo da final do Feminino em 2021.

Leia também:

Quais são os critérios de desempate no Brasileirão 2021?