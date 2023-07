Quem é a namorada de tamires, da seleção brasileira de futebol

Tamires é uma peça fundamental da engrenagem no time feminino da Seleção Brasileira. Aos 35 anos, disputa a sua terceira Copa do Mundo da FIFA com o grupo e, desta vez, conta com o apoio de alguém muito especial nas arquibancadas: a namorada. Saiba quem é o amor de Tamires e como elas se conheceram.

Só pelo Corinthians, a jogadora tem 11 títulos desde o Campeonato Paulista até Libertadores. Ela também já passou por Juventus, Santos, Charlotte Eagles, dos Estados Unidos, Ferroviária, Atlético MG, Centro Olímpico, Fortuna Hjørring, da Dinamarca, e o Corinthians desde 2019. Tamires estava presente na conquista da Copa América feminina em 2022.

Namorada da jogadora Tamires é cantora e apaixonada por futebol

A namorada da lateral Tamires é a cantora Gabi Fernandes, de 28 anos. As duas assumiram o relacionamento em agosto de 2022 através de uma publicação no Instagram com vídeos e fotos, mas o casal já estava junto há tempos.

Segundo o Jornal Extra, foi a zagueira Érika, jogadora do Corinthians e amiga de Tamires, que apresentou Gabi à lateral do Timão. Na época, Tamires era casada com César de Britto, com quem tem um filho. Com o fim do casamento, as duas se aproximaram e, mesmo com perguntas do público, elas se esquivavam, até que decidiram mostrar todo o carinho e dedicação que sentem uma à outra.

Gabi Fernandes nasceu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e desde cedo mostrou interesse pela música. Aprendeu a tocar violão aos 8 e, depois, passou a se dedicar à composição. Com 14 anos, Gabi passou a trilhar profissionalmente os seus caminhos pela música. O que poucos sabiam é que, ao mesmo tempo, a paulista também demonstrava uma grande paixão pelo futebol.

Segundo o Lance, antes de se dedicar a música e aos palcos Gabi Fernandes jogava futebol. Ela chegou a disputar campeonatos em outros países mas o amor pela arte falou mais alto. Hoje, ela une as duas paixões porque fala sobre futebol em suas músicas.

Em 24 de setembro de 2022, ela se apresentou na Neo Química Arena, na final do Brasileirão Feminino, com a vitória do Corinthians contra o Internacional por 4 a 1.

Tamires tem a companhia da namorada na Copa de 2023

O amor não tem fronteiras para Tamires e Gabi Fernandes, literalmente. Convocada para disputar o seu terceiro Mundial com a Seleção Brasileira, a lateral seguiu viagem para a Austrália, onde jogará três partidas.

Gabi decidiu sair de Ribeirão Preto, em São Paulo, para torcer e acompanhar a amada entre os treinos e também nas arquibancadas entre os confrontos. A cantora vai se apresentar em turnê na Austrália, com shows em 24 e 29 de julho em Adelaide e Brisbane, e 2 de agosto em Melbourne, por isso tomou a decisão de unir os dois eventos.

Com passagem e hospedagem confirmada, Gabi revelou nas redes sociais que passou por apuros após ver a sua hospedagem cancelada em Brisbane.

Em 27 de julho, Gabi foi clicada assistindo o treino da Seleção Brasileira e, claro, dando apoio para Tamires.

