Quando vai ser o Treino aberto Corinthians e como deve funcionar?

Corinthians e Flamengo disputam a final da Copa do Brasil em dois jogos, ida e volta, no mês de outubro

O Corinthians se prepara para enfrentar o Flamengo na final da Copa do Brasil em 12 e 19 de outubro, na atual temporada. O primeiro jogo será em casa, mas a volta está marcada para o Maracanã, onde o clube planeja um super treino aberto para a torcida como preparação. Mas como vai funcionar o treino aberto Corinthians?

+ Quem tem mais Copa do Brasil Flamengo ou Corinthians?

Quando vai ser o Treino aberto Corinthians?

Para colocar a torcida no clima, o Corinthians planeja um super treino aberto na Neo Química Arena antes da final da Copa do Brasil contra o Flamengo, na partida de volta, em 19 de outubro.

O primeiro jogo da final será em 17 de outubro. Para a volta, o Timão quer lotar a sua casa com torcedores como forma de apoio antes de viajar para o Rio de Janeiro, segundo informações do portal GE.

O Corinthians enfrenta o Goiás no dia 16 de outubro, e por isso o evento aberto deverá ser na segunda-feira, no dia 17 de outubro. O Presidente do clube, Duílio Monteiro Alves, confirmou a proposta logo após o sorteio dos mandos de campo.

O jornal Gazeta noticiou que o Corinthians já está em conversa com a Polícia Militar e o Choque para a segurança da grande festa da torcida na Neo Química Arena, na capital paulista.

Último treino aberto do Corinthians foi em julho

O último treino aberto do Corinthians foi realizado em 8 de julho de 2022, sexta-feira, na Neo Química Arena, na capital paulista. Em grande festa da torcida com sinalizadores, muita música e canto dos torcedores, o jogador Yuri Alberto foi apresentado após empréstimo até o meio de 2023. O atacante veio do Zenit, na Rússia.

Show de luzes, muita música, sinalizadores, fumaça e gritos dos torcedores no treino aberto do Timão. O jogador entrou em campo sem número, mas ganhou o carinho da torcida.

O evento também serviu como comemoração da classificação para as quartas de final na Libertadores, após a vitória do Corinthians em cima do Boca Juniors, em La Bambonera, na Argentina, nos pênaltis nas oitavas de final.

Relembre como foi o último treino aberto do Corinthians.



+ Vôlei Feminino Brasil no Mundial 2022: veja o placar de Seleção x Bélgica

Final da Copa do Brasil entre Corinthians x Flamengo

A final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo será disputada em dois jogos, ida em 12 de outubro e a volta em 19 do mesmo mês, ambas quartas-feiras às 21h30 (Horário de Brasília).

Os mandos de campo foram definidos por sorteio da CBF com a participação do ex-jogador e ídolo Jairzinho. O Timão vai jogar a primeira partida em casa, na Neo Química, enquanto o Flamengo decide em casa, no Maracanã, no dia 19. Este ano, diferente das outras edições, a final da Copa do Brasil será disputada em outubro por conta da Copa do Mundo do Catar.

Devido à forte onda de calor no país, a competição foi transferida para novembro e dezembro de 2022, o que antecedeu a competição da CBF. O campeão da Copa do Brasil vai embolsar R$ 60 milhões, enquanto o vice-campeão leva R$ 25 milhões.

Não tem gol fora de casa na Copa do Brasil. O gol dentro e fora tem o mesmo valor para ambos os times. Em caso de empate na soma dos placares, a disputa de pênaltis é que vai determinar o vencedor da temporada.

+Final da Copa do Brasil 2022: guia completo de Corinthians x Flamengo