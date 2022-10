Vôlei Feminino Brasil no Mundial 2022: veja o placar de Seleção x Bélgica

Confira como foi o confronto entre as equipes de Brasil e Bélgica na segunda fase do Mundial de vôlei neste sábado

A equipe do Brasil venceu a Bélgica por 3 sets a 1 neste sábado, 8 de outubro de 2022, pela quinta rodada da segunda fase no Mundial de Vôlei Feminino, na Holanda. Com o resultado, o elenco brasileiro está classificado para as quartas de final. Confira como foi o jogo do Vôlei feminino no Mundial 2022 e o que esperar da próxima fase.

Resultado do Vôlei Feminino Brasil hoje no Mundial 2022

Aos gritos da torcida belga, as seleções de Brasil e Bélgica entraram em quadra em Roterdã, na Holanda, para a disputa neste sábado, pela quinta rodada na segunda fase do grupo E.

No primeiro set, as belgas logo abrigaram vantagem, mas as brasileiras conseguiram o empate rapidamente com maestria até ultrapassarem o placar. Mesmo à frente, o Brasil não teve vida fácil, já que a Bélgica precisava da vitória para se classificar até a próxima fase. Na reta final do set, a equipe brasileira batalhou, mas as belgas passaram à frente do placar e fecharam.

Para o segundo set, foi a vez da Seleção Brasileira dominar em quadra. Mesmo com pequenos erros na partida, a equipe canarinho levou a melhor com até cinco pontos de diferença. A equipe chegou aos 20 pontos com extrema facilidade, viu a Bélgica estacionar aos 17 pontos até ganhar o segundo set.

O terceiro set foi novamente pressão total das brasileiras em cima das oponentes. Na metade da disputa, o Brasil abriu 13 contra 2 na pontuação, sem reação das belgas. Em desempenho esmagador, a equipe fechou e venceu o segundo set para ficar na frente do placar.

Na reta final do embate, o quarto set começou equilibrado. A Bélgica foi melhor nos minutos iniciais, mas as brasileiras trataram de empatar e em seguida virar o resultado. A vantagem chegou em cinco pontos e só cresceu, sem demora para atingirem os vinte pontos e em set point, garantir a vitória e a classificação para as quartas de final.

BRASIL X BÉLGICA (Sábado, 08/10):

1º set: Brasil 26 x 28 Bélgica

2º set: Brasil 25 x 17 Bélgica

3º set: Brasil 25 x 11 Bélgica

4º set: Brasil 25 x 16 Bélgica

Próximo jogo do Brasil vôlei feminino

A Seleção Brasileira encerra a sua participação na segunda fase do Mundial de Vôlei Feminino depois de vencer a Bélgica na quinta rodada.

Enquanto espera pela sexta rodada e última na fase, o elenco verde e amarelo aguarda pelo resultado da competição entre o grupo E. Por isso, ainda não sabe quem vai enfrentar na próxima terça-feira nos jogos eliminatórias.

A Itália já está classificada para as quartas. Por isso, o Brasil pode enfrentar o terceiro lugar, sendo Japão, China, Bélgica ou Holanda.

Programação do Mundial de vôlei feminino

Com a primeira fase já completa, as seleções jogam a segunda fase no Campeonato Mundial de Vôlei Feminino. São dezesseis equipes vivas na disputa, onde apenas as oito sobrevivem até a próxima fase da competição.

O time do Brasil já está classificado para as quartas de final, enquanto aguarda para saber quem vai enfrentar na próxima fase da competição. De acordo com o calendário da FIVB, os jogos das quartas vão acontecer na terça-feira, 11 de outubro, em horários alternados.

A final pelo bronze, prata e ouro serão em 15 de outubro, sábado, em Apeldoorn, na Holanda.

Quartas de final (Terça-feira, 11/10)

Time 1 x Time 2 – 12h

Time 3 x Time 4 – 12h30

Time 5 x Time 6 – 15h

Time 7 x Time 8 – 15h30

Semifinal (Quarta-feira, 12/10)

Time 1 x Time 2 – 15h30

Semifinal (Quinta-feira, 13/10)

Time 3 x Time 4 – 15h

Final (Sábado, 15/10)

Disputa do 3º lugar – 11h

Disputa pelo ouro – 15h

Classificação do Mundial de vôlei feminino 2022

A segunda fase do Mundial de vôlei feminino da FIVB é dividida em dois grupos: E e F, com oito integrantes. As equipes jogam contra as seleções que ainda não enfrentaram na primeira fase, onde apenas as quatro primeiras de cada grupo avançam para as quartas de final.

Depois, vem as semifinais, e por fim, a disputa do bronze e a final, pelo ouro e a prata.

O Brasil está no grupo E com Itália, China, Japão, Bélgica, Holanda, Porto Rico e Argentina.

GRUPO E

1 Itália – 22 pontos

2 Brasil – 20 pontos

3 Japão – 18 pontos

4 China – 17 pontos

5 Bélgica – 15 pontos

6 Holanda – 13 pontos

7 Porto Rico – 6 pontos

8 Argentina – 5 pontos

GRUPO F

1 Sérvia – 23 pontos

2 Estados Unidos – 18 pontos

3 Turquia – 17 pontos

4 República Dominicana – 14 pontos

5 Polônia – 13 pontos

6 Canadá – 11 pontos

7 Alemanha – 10 pontos

8 Tailândia – 10 pontos

Onde assistir o vôlei feminino no Mundial de 2022?

Para acompanhar todos os jogos do vôlei feminino e masculino no Campeonato Mundial de Vôlei, você deve sintonizar o SporTV 2, na TV fechada, disponível somente em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e Oi.

Se preferir, pode acompanhar também no GloboPlay, plataformas de streaming disponível por R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês, com diferentes pacotes em filmes, séries, novelas e canais de esporte.

