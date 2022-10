Vítor Pereira renovação: técnico deve continuar no Corinthians? VOTE

Com o fim da temporada 2022 chegando, a tensão sobre o técnico Vítor Pereira, no Corinthians, só cresce. Finalista da Copa do Brasil e favorito na briga por uma vaga na Libertadores, o treinador deve manter o foco. Mas e você, torcedor, Vítor Pereira deve ter a renovação do contrato ou não?

Vítor Pereira deve ter a renovação do contrato para 2023?

No cargo de treinador do Corinthians desde fevereiro de 2022, Vítor Pereira acumula êxitos. O português de 54 anos foi contratado para substituir Sylvinho após uma temporada desastrosa sem competições internacionais e briga por títulos.

Vítor estava livre no mercado após treinar o Fenerbahce, na Turquia. Seu contrato é válido até o fim de 2022, e por isso, a possível renovação com o Corinthians tornou-se assunto entre corintianos nas redes sociais.

O português é o terceiro treinador na gestão de Duilio Monteiro, presidente do Corinthians. Antes, Sylvinho e Vagner Mancini comandaram o elenco alvinegro.

E você, torcedor, acha que Vítor Pereira deve renovar o contrato com o Corinthians?



+ Tem jogo da Champions League hoje, terça-feira? (18/10)

Números de Vítor Pereira no Corinthians

O português chegou ao Corinthians no início deste ano com o único e principal objetivo: colocar o Timão novamente no cenário do futebol em busca de títulos.

Até aqui, o professor contabiliza 55 jogos sob o comando do clube paulista, com 26 vitórias, catorze empates e 15 derrotas, de acordo com dados do portal Transfermarkt. Os números são contabilizados até 18 de outubro de 2022.

No Campeonato Paulista, o elenco fez bonito ao se garantir na liderança do grupo pela primeira fase. Foram sete vitórias, dois empates e três derrotas. Depois, venceu o Guarani nos pênaltis nas quartas de final, mas, na semifinal, foi derrotado pelo São Paulo no Morumbi.

Pelo Campeonato Brasileiro, o elenco alvinegro briga na parte de cima da tabela por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Na Libertadores, entretanto, seguiu firme pela fase de grupos, passou pelo Boca Juniors nas oitavas e perdeu para o Flamengo nas quartas.

Vítor, porém, já treinou Porto, Olympiacos, Shangai, Al-Ahli SFC, 1860 Munique e o Fenerbahce, seu último trabalho antes do Corinthians. Acumula também o bicampeonato no Campeonato Português, títulos nacionais na Grécia, um Campeonato Chinês e duas Supercopa de Portugal.

>> Veja como chegam os 20 times na reta final do Brasileirão 2022

Finais de Vítor Pereira no Corinthians

Desde que chegou ao Corinthians em fevereiro de 2022, Vítor Pereira não conquistou títulos, mas conseguiu levar o clube para a final da Copa do Brasil contra o Flamengo.

O técnico bateu na trave em diversas oportunidades como no Paulistão, eliminado na semifinal, e na Libertadores, desclassificado pelo próprio Flamengo nas quartas de final. Desta vez, terá a oportunidade de lutar pelo troféu na temporada e, quem sabe, a sua primeira grande conquista sob o comando do Timão.

No primeiro jogo da final da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo terminaram em 0 a 0. A partida de volta será na quarta-feira, dia 19 de outubro às 21h45 (Horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Confira os melhores momentos da primeira partida da final na Copa do Brasil.



+ Classificação da Série A do Brasileirão 2022: tabela após 32ª rodada