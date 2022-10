Confira como estão as equipes. Foto: Reprodução / Lucas Figueiredo/CBF

Vinte equipes disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro na Série A em 2022

Veja como chegam os 20 times na reta final do Brasileirão 2022

Veja como chegam os 20 times na reta final do Brasileirão 2022

Faltam sete rodadas para o fim da temporada no Campeonato Brasileiro da Série A. Na parte de cima da tabela, as equipes disputam as vagas para a próxima edição da Libertadores, enquanto na parte de baixo os quatro clubes lutam contra a zona de rebaixamento. Como está o cenário da final do Brasileirão 2022?

Como os clubes estão na final do Brasileirão 2022?

Em resultados satisfatórios dentro de campo, os torcedores fazem contas e mais contas para descobrirem qual é a posição em que o time do coração vai ocupar, ou quantos pontos faltam para escapar do rebaixamento em outros casos.

Vinte equipes disputam o Campeonato Brasileiro na Série A em 2022, a primeira divisão do futebol no país. Organizado pela CBF, jogam por 38 rodadas, separadas em dois turnos de dezenove rodadas cada.

Mas como estão as equipes com apenas sete rodadas para acabar a temporada? Veja pela ordem da classificação.

Palmeiras campeão?

Líder convicto do Brasileirão com 67 pontos em trinta e uma rodadas, o Palmeiras é o favorito ao título brasileiro na temporada. São dezenove vitórias, dez empates e apenas duas derrotas, ou seja, tem a melhor campanha em todo o campeonato.

Com 72% de aproveitamento e dez pontos de vantagem com o Internacional, segundo colocado, o alviverde pode levantar o troféu até a 35ª rodada do Brasileirão contra o Fortaleza. Para isso acontecer, o Verdão deve vencer todos os jogos que têm pela frente. Neste cenário, os adversários também faturam os três pontos.

Outra ocasião é se o Palmeiras ganhar todos os jogos daqui para frente e os rivais na tabela tropeçarem, ou seja, empatarem. Aí, a taça vem para o Allianz Parque na 34ª rodada.

Mas, ainda existe outra opção. Se Internacional, Fluminense, Corinthians e Flamengo perderem todas as partidas na reta final, aí o clube paulista levanta a taça na 33ª rodada do Brasileirão.

Por fim, o Verdão já está classificado para a Libertadores 2023.

Internacional sonha com o título

Vice-líder com 57 pontos, o Internacional tem dez pontos a menos que o líder Palmeiras e, mesmo assim, ainda sonha com a possibilidade de conquistar o título no Brasileirão.

Até aqui, soma quinze vitórias, doze empates e quatro derrotas. O único cenário possível para o Internacional ser campeão é se o clube gaúcho vencer todos os jogos e se o Palmeiras tropeçar nas sete rodadas que ainda faltam no Campeonato Brasileiro.

Não é impossível, mas tudo indica que o Colorado ficará com o vice-campeonato. Ao menos, a vaga para a Libertadores na fase de grupos ficará guardada.

Flamengo em duas finais na temporada

Finalista da Copa do Brasil e Libertadores, o Flamengo precisou deixar de lado o Campeonato Brasileiro em algumas ocasiões para focar na briga aos troféus. Em terceiro lugar com 55 pontos, o clube já não conta mais com a possibilidade de título este ano no torneio.

Ao todo, contabiliza dezesseis vitórias, sete empates e nove derrotas em trinta e dois confrontos. Até aqui, a única esperança para o Rubro-Negro é guardar a sua vaga na Libertadores do ano que vem se não vencer nenhuma das decisões que disputará no mês de outubro.

Com aproveitamento de 57%, a tendência para o Flamengo é vencer os jogos finais na temporada.

Corinthians briga pela Libertadores

Ao ocupar a quarta colocação da tabela, o Corinthians mantém 54 pontos conquistados em quinze vitórias, nove empates e sete derrotas na competição até aqui. Sem possibilidade de título, o Timão apenas precisa se manter dentro do G4 para garantir a classificação até a fase de grupos da Libertadores.

Enquanto isso, o alvinegro também disputa a final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Se vencer, aí garante a classificação direta sem precisar se preocupar.

Essa é a única disputa do Corinthians na reta final do Brasileirão.

Fluminense na busca por vaga na Libertadores

Assim que Fernando Diniz assumiu o Fluminense, o elenco começou bem. Mas nas últimas rodadas, o desempenho só faz cair cada vez mais dentro de campo. Com 51 pontos, contabiliza quinze vitórias, seis empates e dez derrotas na competição.

O maior desafio do clube carioca neste momento é ocupar o G4 para garantir-se na fase de grupos da Libertadores no ano que vem. Em 2022, o Fluminense não teve sorte ao ser eliminado ainda na fase preliminar e, por isso, precisará vencer os próximos jogos e torcer por derrotas de Internacional, Flamengo e Corinthians.

Athletico PR na final da Libertadores

Com treze vitórias, nove empates e nove derrotas, o Athletico aparece na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro na Série A com 48 pontos conquistados.

Neste momento, o Furacão está na zona de classificação para a fase preliminar da Libertadores. Porém, o objetivo do time de Felipão é seguir direto para a fase de grupos, uma vez que não precisará disputar as fases do início.

Porém, como vai jogar a final da Libertadores este ano contra o Flamengo, marcada para 29 de outubro, o Athletico também pode garantir a classificação direta se tornar-se campeão. De qualquer modo, para não depender da sorte, o clube se mantém focado no torneio nacional pela reta final.

Atlético MG também quer a Libertadores

Atual campeão brasileiro, mineiro e da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro acumula 47 pontos com doze vitórias, onze empates e nove derrotas. O principal objetivo do clube neste momento é alcançar o G4 da tabela para conquistar a sua vaga de maneira direta até a Libertadores.

Como Flamengo e Athletico PR disputam a final da Libertadores, existe a possibilidade de se abrirem mais vagas para a competição internacional. Mas para não contar com a sorte grande, o Galo fará de tudo nas últimas sete partidas para somar pontos.

América Mineiro na parte de cima da tabela

Depois de uma temporada difícil no ano passado, o América não vem só para ficar mais um ano na elite, ele também chegou para disputar uma classificação na Libertadores do ano que vem.

Com 45 pontos conquistados em trinta e duas rodadas, o Coelho é forte candidato a ocupar a parte de cima da classificação e, quem sabe, seguir direto para a fase de grupos. Em 2022, disputou a Libertadores, mas, no grupo D, ficou fora e não se classificou para as oitavas de final.

Com a reta final do Brasileirão, o América terá de vencer todos os seus confrontos e torcer contra o Atlético MG, Fortaleza e Athletico PR.

Fortaleza fora da zona de rebaixamento

A maior vitória do Fortaleza este ano com certeza é ter escapado da zona de rebaixamento. No começo da temporada, o Leão chegou a permanecer na lanterna por mais de dez rodadas, sem vencer jogos ou até pontuar.

Agora, o time cearense ocupa o meio da tabela e, com forte desempenho em casa, tornou-se candidato a brigar por uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Com apenas dez pontos de diferença com o Corinthians, quarto colocado na classificação, o elenco cearense pode, sim, brigar até a parte de cima da classificação.

Se não conseguir a permanência no G4, aí o Fortaleza deve brigar pela vaga na fase preliminar.

Botafogo também briga pelo G4 da competição

Com 43 pontos conquistados em trinta e uma rodada, o Botafogo do Rio de Janeiro tem em mente que precisará vencer todos os seus jogos daqui para frente, entre as sete rodadas da competição, para chegar até a fase de grupos da Libertadores.

Com a diferença de onze pontos, o desafio é grande, mas não impossível. Para isso, terá de pontuar em cada um dos sete jogos restantes e torcer contra Atlético MG, América, Athletico e Fortaleza.

Santos no meio da tabela do Brasileirão

Com 40 pontos conquistados em dez vitórias, dez empates e onze derrotas, o Peixe vive uma fase complicada no Campeonato Brasileiro. Com aproveitamento de 43%, passa por altos e baixos dentro de campo.

O time santista sonha com a possibilidade de conquistar uma vaga na Libertadores, mesmo que seja a fase preliminar. Porém, como está atrás na classificação, o objetivo principal neste momento tornou-se a permanência na elite do futebol.

Para isso, o Santos terá de ganhar todos os sete jogos que lhe faltam e torcer contra Botafogo, Fortaleza, América e Atlético Mineiro.

São Paulo busca fugir do rebaixamento

O objetivo principal do São Paulo é claro neste momento: se afastar o máximo da zona de rebaixamento. Com 40 pontos em nove vitórias, treze empates e oito derrotas, o Tricolor Paulista tem apenas dez pontos a mais do que o primeiro colocado da degola e, por isso, ainda sofre com o medo.

O São Paulo nunca foi rebaixado em toda a sua história. Sob o comando de Rogério Ceni, o clube da capital paulista tem vivido dias escuros depois de perder a final da Sul-Americana para o Independiente del Valle. Até aqui, o clube vai brigar apenas pela vaga para a Sul-Americana e a permanência na elite.

RB Bragantino com medo do rebaixamento

Com 38 pontos conquistados em trinta e uma partidas, o RB Bragantino começou bem a temporada, mas viu o seu desempenho cair drasticamente enquanto os seus principais jogadores sofreram lesões graves. Com o departamento médico lotado, o clube paulista aparece na parte de baixo da classificação enquanto luta para escapar de um possível rebaixamento.

O elenco soma nove vitórias, onze empates e onze derrotas. Para o primeiro colocado da degola, tem a diferença de oito pontos. O elenco não tem grandes chances de ser rebaixado, mas, se perder os próximos jogos, aí o cenário pode sim ficar complicado.

Goiás na briga pela permanência

Com 38 pontos conquistados em nove vitórias, onze empates e onze derrotas, o Goiás corre contra o tempo para evitar a zona de rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

O elenco goiano tem apenas oito pontos a mais do que o primeiro colocado na degola e, por essa razão, terá de vencer todos os próximos jogos na reta final da temporada. Porém, não depende apenas de si para chegar longe na competição, mas sim dos resultados dos outros confrontos.

O grupo só pode tropeçar apenas uma vez.

Coritiba perto do rebaixamento

O Coxa, com 34 pontos, é mais um dos ameaçados até a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O elenco paranaense começou bem a edição da temporada, mas, ao anotar derrotas e mais derrotas dentro e fora de casa, o grupo tornou-se alvo da zona de rebaixamento.

Com dez vitórias, quatro empates e dezesseis derrotas, o Coritiba também depende não apenas si, mas dos resultados de terceiros como Goiás, Bragantino, Ceará e Cuiabá. Se o Coxa vencer os próximos jogos, permanecerá no meio da classificação.

Por fim, o Coxa não tem como brigar por vagas em competições.

Primeiro colocado fora do rebaixamento é o Ceará

Com 33 pontos conquistados em trinta e uma rodadas, o Ceará só tem chances de brigar por uma vaga na Copa Sul-Americana para a próxima temporada.

O elenco cearense contabiliza seis vitórias, quinze empates e dez derrotas. Por essa razão, terá de vencer os próximos sete jogos na reta final da competição para brigar com os oponentes e só então ocupar as posições entre 7º até 12º lugar na competição de futebol.

Além disso, o Ceará também briga para escapar da zona de rebaixamento, já que está entre a degola e o primeiro lugar fora da parte de baixo.

Cuiabá

O Cuiabá luta para escapar da zona de rebaixamento nesta reta final da temporada. Com pouquíssimas chances de conquistar uma vaga em torneios internacionais, o elenco mato-grossense deve focar 100% entre os próximos jogos restantes no Brasileirão para não voltar à segunda divisão.

São sete vitórias, nove empates e quinze derrotas entre trinta e uma rodadas disputadas. Com triunfos nas sete rodadas restantes, poderá permanecer na elite do futebol. Porém, assim como os seus adversários, terá de torcer por tropeços dos demais.

Atlético GO

Para o Atlético Goianiense, vencer os jogos restantes na temporada é questão de vida ou morte. Depois de escapar do rebaixamento na temporada passada, o elenco goiano terá de se esforçar o dobro se quiser permanecer no Campeonato Brasileiro da Série A por mais um ano.

O Dragão acumula 29 pontos em trinta e um jogos na temporada, dentro da zona de rebaixamento. A situação é complexa, já que também precisa dos resultados de terceiros para se mover na tabela.

Além disso, o clube goiano também não tem mais qualquer chance de classificação em competições sul-americanas.

Avaí

O Avaí corre contra o tempo na reta final do Brasileirão para escapar da zona de rebaixamento. Ao lado de rivais que possuem o mesmo objetivo, o clube catarinense acumula soma sete vitórias, sete empates e dezesseis derrotas, em péssimo aproveitamento dentro e fora de casa.

A única maneira de escapar do rebaixamento é vencer todos os últimos jogos da temporada do Brasileirão. Além disso, pode contar com a sorte de derrotas dos adversários que também estão na parte de baixo da classificação e, quem sabe, receber ajuda indireta no momento final.

Juventude

Lanterna do Brasileirão com 20 pontos, o elenco gaúcho contabiliza três vitórias, onze empates e dezessete derrotas entre trinta e uma rodadas jogadas na competição. Praticamente já rebaixado, o Juventude tem pouquíssimas chances de se recuperar da zona de rebaixamento.

A diferença para o primeiro colocado fora da degola é de treze pontos, ou seja, praticamente nulas de escapar da degola principalmente até os sete jogos faltando na reta final da competição.

+ Após partida suspensa, quando é o próximo jogo do Corinthians?

Quando é a última rodada do Brasileirão 2022?

A última rodada do Brasileirão Série A de 2022, número 38, está marcada para domingo, 13 de novembro de 2022. Como de costume, todas as vinte equipes entram em campo no mesmo horário, às quatro da tarde (Horário de Brasília).

Ela vai determinar quem permanece na elite do futebol brasileiro, quem se garante na Libertadores, Sul-Americana e quem desce para a segunda divisão.

Confira todos os jogos da última rodada em 2022.

América MG x Atlético GO

Flamengo x Avaí

RB Bragantino x Fluminense

Corinthians x Atlético MG

Santos x Fortaleza

Internacional x Palmeiras

Ceará x Juventude

Goiás x São Paulo

Cuiabá x Coritiba

Athletico PR x Botafogo

+ Quantas Copas do Brasil o Corinthians tem?