Tem jogo da Champions League hoje, terça-feira? (18/10)

Saiba sem tem embates da Champions League nesta terça-feira, de acordo com a programação do torneio na temporada

A fase de grupos na Liga dos Campeões se encaminha para a reta final, onde a briga para as dezesseis vagas nas oitavas de final se torna cada vez mais intensa e real. Saiba se tem jogo da Champions League hoje, terça-feira em 18 de outubro e a programação da competição.

Tem jogo da Champions League hoje?

Não, hoje não tem jogo da Champions League em 18 de outubro de 2022 – e não tem transmissão dos jogos no SBT. A competição tem uma pausa esta semana na fase de grupos e só será retomada na semana que vem.

Após uma rodada recheada de bons duelos dentro de campo, a Liga dos Campeões paralisa todos os jogos por uma semana para que os torneios nacionais na Europa sejam disputados, como é o caso do Campeonato Espanhol, Inglês e a Copa da Alemanha.

A Liga dos Campeões retorna somente na semana que vem, com a quinta rodada da fase grupos onde as trinta e duas seleções disputam os três pontos e consequentemente a classificação para as oitavas de final. Lembrando que apenas dezesseis jogam o mata-mata na primeira fase.

Os jogos são transmitidos no SBT, na TV aberta, e nos canais TNT e Space, disponíveis na TV fechada, além do streaming HBO Max e no site do SBT (www.sbt.com.br) sempre na terça-feira, de graça para o público.

Champions League próximos jogos

Com duas rodadas de antecedência, Real Madrid, Manchester City, Napoli, Club Brugge e Bayern de Munique estão classificados para as oitavas de final da Champions League na temporada. Cada uma das equipes conquistou a vantagem em seu grupo perante os adversários.

Dezesseis clubes disputam as oitavas, primeira rodada do mata-mata na competição. Com a pausa nesta semana, os jogos serão retomados apenas na semana que vem, em 25 e 26 de outubro.

Confira os próximos jogos da Champions.

Terça-feira (25 de outubro, 25/10)

13h45 – RB Salzburg x Chelsea

13h45 – Sevilla x Copenhague

16h – PSG x Maccabi Haifa

16h – Borussia Dortmund x Manchester City

16h – Dínamo de Zagreb x Milan

16h – Benfica x Juventus

16h – Celtic x Shakhtar Donetsk

16h – RB Leipzig x Real Madrid

Quarta-feira (26 de outubro, 26/10)

13h45 – Inter de Milão x Viktoria Plzen

13h45 – Club Brugge x Porto

16h – Eintracht Frankfurt x Olympique

16h – Barcelona x Bayern de Munique

16h – Ajax x Liverpool

16h – Atlético de Madrid x Bayer Leverkusen

16h – Tottenham x Sporting

16h – Napoli x Rangers

Início das oitavas de final da Champions 2022

As oitavas de final na Liga dos Campeões começam em 14 de fevereiro de 2023, com oito confrontos entre as dezesseis equipes.

O mata-mata é disputado sempre em jogos de ida e volta, com todos os confrontos e mandos de campo definidos pelo sorteio da UEFA. São dezesseis os classificados entre os times.

Faltam apenas duas rodadas para acabar a fase de grupos. Quem avançar garante a oportunidade de brigar pelo título da temporada, a tão desejada ‘orelhuda’ de prata.

Confira o calendário do que ainda falta na competição da UEFA.

Quinta rodada – 25 e 26 de outubro de 2022

Sexta rodada – 01 e 02 de novembro de 2022

Sorteio das oitavas – 7 de novembro de 2022

Oitavas de final – 14, 15, 21 e 22 de fevereiro e 7, 8, 14 e 15 de março de 2023

