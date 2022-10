Confira a classificação completa do Brasileirão. Foto: Reprodução / Marcelo Gonçalves/FFC

Classificação da Série A do Brasileirão 2022: tabela após 32ª rodada

Os resultados da 32ª rodada movimentaram ainda mais a tabela do Brasileirão na parte de cima como na zona de rebaixamento. Favorito ao título, o Palmeiras segue na liderança enquanto Juventude, Avaí, Atlético GO e Cuiabá brigam na parte de baixo. Por isso, confira a Classificação da Série A do Brasileirão 2022 completa e atualizada.

O jogo do Goiás e Corinthians na rodada foi suspenso após decisão do STJD. A partida ainda não possui nova data.

Classificação Série A do Brasileirão 2022 atualizada

Com os resultados da 32ª rodada, veja como ficou a classificação Série A do Brasileirão 2022.

1 Palmeiras – 68 pontos

2 Internacional – 60 pontos

3 Flamengo – 55 pontos

4 Fluminense – 54 pontos

5 Corinthians – 54 pontos

6 Athletico PR – 51 pontos

7 Atlético MG – 47 pontos

8 América MG – 45 pontos

9 Fortaleza – 44 pontos

10 Botafogo – 43 pontos

11 Santos – 43 pontos

12 São Paulo – 41 pontos

13 RB Bragantino – 38 pontos

14 Goiás – 38 pontos

15 Coritiba – 34 pontos

16 Ceará – 34 pontos

17 Cuiabá – 31 pontos

18 Atlético GO – 30 pontos

19 Avaí – 28 pontos

20 Juventude – 21 pontos

Como foi a 32ª rodada do Brasileirão?

Na abertura da rodada no sábado, o Flamengo recebeu o Atlético MG. Por 1 a 0, a equipe Rubro-Negro levou a melhor e anotou os três pontos na rodada para subir até a terceira posição da tabela de Classificação da Série A do Brasileirão 2022.

No domingo, o clássico entre Palmeiras e São Paulo foi realizado no Allianz Parque, mas decepcionou ambos os torcedores que acompanhavam de casa e no estádio. O empate sem gols foi o placar do Choque-Rei.

O Internacional, por outro lado, saiu vitorioso por 1 a 0 em cima do Botafogo na 32ª rodada da competição neste fim de semana. Com isso, segue vivo na busca ao título brasileiro.

Para o Fluminense, o domingo também foi vitorioso. O clube carioca venceu o Avaí por 3 a 0, fora de casa, para seguir até a quarta posição da Classificação da Série A do Brasileirão 2022.

No clássico paranaense entre Athletico PR e Coritiba, o Furacão foi quem levou a melhor. Por 1 a 0, o elenco de Felipão foi melhor e levou os três pontos.

Para Ceará e Cuiabá, entretanto, o empate em 1 a 1 marcou um jogo morno entre as duas equipes neste domingo.

Fechando a rodada na segunda-feira, Santos e RB Bragantino se enfrentaram. O Peixe, entretanto, foi quem levou a melhor ao anotar fora de casa 2 a 0 no placar.

Próxima rodada do Brasileirão

Com apenas seis rodadas para terminar a temporada do Campeonato Brasileiro da Série A, as equipes disputam a reta final em busca da melhor colocação na tabela.

A próxima rodada do Brasileirão está marcada para começar no sábado, 22 de outubro, seguindo até a próxima segunda-feira. Desta vez, todas as equipes entrarão em campo.

Por isso, anote na agenda todos os jogos e horários da próxima rodada.

Sábado (22/10):

16h30 – RB Bragantino x Athletico PR

19h – América MG x Flamengo

19h – Santos x Corinthians

21h – Palmeiras x Avaí

Domingo (23/10):

16h – Fluminense x Botafogo

16h – Juventude x São Paulo

18h – Atlético GO x Ceará

18h – Cuiabá x Goiás

18h – Coritiba x Internacional

Segunda-feira (24/10):

20h – Fortaleza x Atlético MG

