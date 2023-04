Data de quando o Sampaoli vai estrear pelo Flamengo é confirmada

Novo técnico do Mengão já tem data para estrear no cargo

Nesta segunda-feira (17), no CT do Flamengo, Jorge Sampaoli, comandou o primeiro treino como técnico do Rubro-Negro. Na quarta-feira, (19), o argentino fará sua primeira partida na beira do gramado, contra o Ñublense, pela Libertadores.

No dia 14 de abril, o Flamengo anunciou o nome do novo técnico do clube. Jorge Sampaoli, de 63 anos. O argentino tem contrato até dezembro de 2024 e já trabalhou em dois times no futebol brasileiro.

Quando Jorge Sampaoli vai treinar o Flamengo?

Sampaoli vai estrear pelo Flamengo na quarta-feira, 19 de abril, em jogo contra o Ñublense (CHI), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. E então, Sampaoli comandará o Fla pela primeira vez. O confronto será no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília).

Flamengo x Ñublense (CHI) – Fase de Grupos – Libertadores 2023 - 2ª rodada

Data: Quarta-Feira, 19 de abril.

Horário: 21h30 – Horário de Brasília

Local: Maracanã

O Fla estreou no Brasileirão no domingo (16). Dentro de casa, bateu o Coritiba por 3 a 0 e venceu no primeiro jogo do campeonato. Sampaoli, acompanhou a partida do camarote, ao lado de Marcos Braz, vice-presidente de futebol da equipe carioca.

Na segunda (17), o novo treinador foi oficialmente apresentado no Ninho do Urubu. Em coletiva de imprensa, juntamente com o presidente, Rodolfo Landim, e Marcos Braz, Sampaoli respondeu a algumas perguntas.

“Eu sabia a que clube eu chegava. A maior torcida do mundo, então é uma obrigação maior para mim. Tentar com alguns desses jogadores que já conheço bem fazer um trabalho importante para o clube”.

Após a entrevista, o técnico dirigiu o treino pela primeira vez. Em vídeo divulgado pelo Flamengo em suas redes sociais, Sampaoli conversou com alguns atletas do elenco e acompanhou as atividades no CT.

É fato que o começo de temporada do atual campeão da Liberta e da Copa do Brasil não foi o que a Nação esperava. Das 4 taças que disputou até o mês de abril, o Flamengo perdeu todas. Supercopa, Mundial, Recopa e Campeonato Carioca. A sequência de derrotas foi o suficiente para a demissão de Vitor Pereira.

No primeiro compromisso sem VP, o Fla estreou na Copa do Brasil. Contra o Maringá, fora de casa, o time do Rio de Janeiro foi derrotado por 2 a 0. Se quiser avançar para as oitavas de final do torneio, terá que bater os paranaenses por 3 ou mais gols de diferença.

Com a demissão do português, Jorge Jesus foi o nome mais cogitado para assumir o cargo de técnico. Porém, JJ segue com contrato ativo com o Fenerbahçe, da Turquia. Sem tempo para aguardar o lusitano, o Fla foi atrás de Sampaoli.

Quais títulos Sampaoli ganhou no Brasil?

No Brasil, Sampaoli trabalhou no Santos e no Atlético-MG. O último clube o qual trabalhou foi o Sevilla (ESP). Por lá, o argentino não teve bom rendimento. Em 31 partidas foram somente 13 vitórias, além de 6 empates e 12 derrotas.

A maior conquista que teve em sua carreira foi o título da Copa América de 2015, com a seleção chilena. Com a taça, Sampaoli ganhou visibilidade e oportunidades.

Na Copa do Mundo de 2018, foi o técnico da Argentina. No comando da Albiceleste, Sampaoli não conseguiu um bom desempenho. Eliminado ainda nas oitavas, para a França, foi demitido logo após a queda no mundial.

Em 2019, treinou o Santos. Pelo peixe não conquistou nenhum título. Entretanto, conseguiu o vice-campeonato do Brasileirão daquela temporada. Em 2020, foi para o Atlético-MG. Pelo galo, foi campeão estadual do mesmo ano, único título conquistado no país. O argentino deixou a equipe mineira para assinar com o Ollympique da Marselha, da França.