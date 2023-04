Corinthians triunfa na estreia na Libertadores; veja gols

Na noite desta quinta-feira (06), o Corinthians estreou pela Taça Libertadores da América. O alvinegro viajou até Montevidéu, para enfrentar o Liverpool, do Uruguai. Sem entrar em campo desde o dia 12 de março, o Timão venceu pela primeira rodada da fase de grupos da Liberta por 3 a 0.

Resultado do jogo do Corinthians na Libertadores

No Estádio Centenário, palco da final da Libertadores de 2021, o Corinthians deu início rumo ao bicampeonato continental. O primeiro compromisso da equipe comandada por Fernando Lázaro na Liberta, foi com vitória por 3 a 0 contra o Liverpool (URU).

A última vez que o Corinthians disputou uma partida oficial, foi no dia 12 de março. Na ocasião, o Timão foi eliminado nos pênaltis, para o Ituano, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Já o Liverpool, atuou pela última vez no dia 31 de março. Pelo campeonato uruguaio a equipe foi derrotada por 1 a 0, contra o Cerro Largo.

Para o confronto desta noite o Timão veio a campo com: Cássio (C), Fágner, Balbuena, Gil, Fábio Santos, Roni (Cantillo), Fausto Vera (Du Queiroz), Renato Augusto (Maycon), Giuliano (Paulinho), Yuri Alberto (Romero) e Róger Guedes.

Já os titulares do “Negriazules” foram: Sebastian Britos, Gastón Martirena, Juan Izquierdo, Gonzalo Pérez, Miguel Samudio (Leandro Otormín), Lucas Lemos (Mateo Antoni), Marcelo Meli (Martin Barrios), Gonzalo Nápoli, Alan Medina (C), Luciano Rodriguez e Maicol Cabrera (Matias Silva).

Primeiro Tempo - jogo do Corinthians na Libertadores

O Corinthians começou bem a partida. Logo no primeiro minuto de jogo, Roni abriu o placar para o Timão. Porém o número 29 estava em posição ilegal e o bandeirinha anulou o gol alvinegro.

Após o gol anulado o time do técnico Fernando Lázaro realizou ações ofensivas, mas sem efetividade. Aos 10 minutos, sozinho, o volante Renato Augusto sentiu o joelho direito e teve de ser substituído. O camisa 8 deixou o gramado do Estádio Centenário chorando. Quem entrou em seu lugar foi Maycon.

A primeira etapa foi de poucas chances para ambos os lados. Aos 23 minutos, Cabrera recebeu um lançamento e de chapa chutou contra o gol de Cássio, que fez uma brilhante defesa. Entretanto, o atacante uruguaio estava impedindo e o lance foi anulado.

Aos 30 minutos o Liverpool sofreu uma falta perto da área corintiana. Luciano Rodríguez cobrou o tiro livre e mandou no travessão, quase que o placar foi aberto.

A primeira finalização do Corinthians na partida foi apenas aos 39 minutos. Roni bateu de fora da área e levou perigo ao gol de Sebatian Britos, que sujou o uniforme e mandou a bola para escanteio.

Do jeito que a fiel torcida gosta, o gol do Timão veio no final do primeiro tempo. Já nos acréscimos, o Corinthians teve um escanteio a seu favor. Fagner cobrou e achou Balbuena. O paraguaio subiu mais que todo mundo e de cabeça fez o gol. 1 a 0 para o alvinegro.

Segundo Tempo - jogo do Corinthians na Libertadores

Com 4 minutos da etapa final, o Corinthians ampliou. Fágner viu Róger Guedes e fez o lançamento para o camisa 10 que com a ponta do pé balançou as redes. 2 a 0. Foi o 9° gol do atacante em 2023.

Após o gol, Marcelo Meli fez falta em Canttilo e recebeu cartão amarelo. Com 9 minutos, Yuri Alberto recebeu um grande passe arrancou, cavou um pênalti. O juiz não marcou a penalidade e o jogo seguiu.

Aos 17, a estrela de Róger Guedes brilhou novamente. Giuliano rolou na pequena área para o camisa 10 que só teve o trabalho de encher o pé e o marcar o terceiro gol do Corinthians na noite. 3 a 0.

Com 21 minutos, Fausto Vera derrubou Luciano Rodriguez e foi amarelado. Na cobrança, Napoli mandou direto, a bola beijou a trave e saiu para tiro de meta.

A 10 minutos do encerramento do tempo regulamentar, Róger Guedes finalizou de perto da área, no chute a bola tirou tinta da trave da meta defendida por Sebastian Britos.

Com 42, Romero teve a chance de fechar o caixão. Recebeu um ótimo cruzamento de Paulinho. Sozinho, o paraguaio mandou para fora e deu de graça o tiro de meta para os uruguaios.

Quando é o próximo jogo do Corinthians?

A próxima missão alvinegra será em Belém, capital do Pará. No dia 12 de abri, o Timão faz sua primeira partida pela Copa do Brasil de 2023. O adversário será o Remo.

Remo x Corinthians – Terceira Fase – Copa do Brasil – Jogo de Ida

Data: Quarta-Feira, 12 de abril.

Horário: 21h30 – Horário de Brasília

Local: Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão)

