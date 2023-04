Quem é o líder do Brasileirão 2023? Tabela após a 1ª rodada

O Campeonato Brasileiro começou no último fim de semana e, com o fim da primeira rodada, o líder do Brasileirão é o Fluminense. O tricolor carioca venceu o América-MG por 3 a 0, enquanto o Coritiba tem 0 pontos. Veja a tabela atualizada.

Resultado dos jogos da primeira rodada do Brasileirão

Na primeira jornada do Brasileirão, 9 equipes venceram, 9 perderam e 2 empataram. Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio, reestrearam na elite.

Confira os jogos dos jogos do Brasileirão:

Palmeiras 2 x 1 Cuiabá

América-MG 0 x 3 Fluminense

Botafogo 2 x 1 São Paulo

RB Bragantino 2 x 1 Bahia

Athletico-PR 2 x 0 Goiás

Fortaleza 1 x 1 Internacional

Atlético-MG 1 x 2 Vasco

Flamengo 3 x 0 Coritiba

Corinthians 2 x 1 Cruzeiro

Grêmio 1 x 0 Santos

No sábado (15), no Allianz Parque, o atual campeão da competição, Palmeiras recebeu a equipe do Cuiabá. A partida foi válida pelo pontapé inicial no Brasileirão. O Verdão venceu por 2 a 1. Endrick e José “Flaco” López marcaram para o alviverde. Raniele diminuiu para o Dourado.

Com a vitória por 3 a 0 contra o Coelho, o Fluminense assumiu a liderança do campeonato momentaneamente. Cano, Kennedy e Lelê, fizeram os gols tricolores. Porém, com os jogos de domingo, a equipe comandada por Fernando Diniz poderia perder o posto.

Botafogo e São Paulo mediaram forças no Estádio Nilton Santos. A casa do Fogão, passou por reformas. A principal mudança foi a implementação do gramado sintético. O placar do jogo foi favorável para os cariocas. Ganharam por 2 a 1. Tiquinho Soares e Carlos Eduardo marcaram para o time da estrela solitária. Calleri diminuiu para o tricolor Paulista.

No Nabi Abi Chedid, o RB Bragantino recebeu o Bahia. A estreia dos paulistas foi com vitória, 2 a 1. Bruno Eduardo e Eduardo Sasha marcaram para o triunfo do Massa Bruta. Foi o primeiro gol de Eduardo Sasha pela nova equipe. Everaldo balançou as redes e descontou para o tricolor de aço.

O Furacão enfrentou o Goiás na Arena da Baixada. O zagueiro Pedro Henrique e o volante Christian, fizeram os gols que garantiram os 3 pontos do Athletico.

Inter e Fortaleza ficaram no empate no Beira-Rio. Primeiro, Wanderson abriu o placar para o Colorado. Mas, na sequência, Moisés estufou a rede e deixou tudo igual. 1 a 1 no placar final.

Fechando os jogos de sábado, Atlético-MG e Vasco jogaram no Mineirão. A volta do cruz-maltino a Série A foi com vitória. O jovem Andrey Santos e Gabriel Pec marcaram os gols vascaínos. Maurício Lemos fez o gol de honra do Galo.

Por pouco, o Flamengo não foi líder. O Rubro-negro jogou no domingo no Maracanã. O Mengão recebeu o Coritiba e venceu por 3 a 0. Os gols foram anotados por Ayrton Lucas, Gabigol e Pedro.

Na partida contra o Coxa, 3 atletas flamenguistas foram amarelados. Fabrício Bruno, Gabigol e Marinho, enquanto somente 2 jogadores tricolores receberam cartão amarelo. Com isso, o Fluminense ficou com a liderança.

Com o apoio da Fiel Torcida, o Timão venceu na estreia do Brasileirão. O Corinthians ganhou do Cruzeiro por 2 a 1. Matheus Araújo e Róger Guedes foram os nomes que colocaram a bola no gol pelo lado alvinegro. Oliveira, no final, diminuiu para a Raposa.

VOTE: quem é o favorito ao título do Brasileirão em 2023?

O Imortal foi outro que voltou a elite com vitória. Bateu o Santos pelo placar mínimo. O gol foi marcado por João Pedro. O fato inusitado da partida fica na conta do atacante Luis Suárez. O craque teve a oportunidade de balançar as redes com a camisa do Grêmio. Aos 5 minutos do segundo tempo, Cristaldo foi derrubado na área.

Após a revisão no VAR, o árbitro marcou o pênalti. Luisito Suárez foi para a cobrança, mas isolou. Foi a terceira penalidade máxima desperdiçada pelo uruguaio pelo tricolor.

Quem é o líder do Brasileirão?

Após a 1ª rodada, o Fluminesne é o líder do Brasileirão, Flamengo o segundo. Athletico-PR, Palmeiras, Botafogo e Bragantino, fecham o G6, respectivamente. Santos, Goiás, América-MG e Coritiba estão no Z4.

1° - Fluminesne – 3pts

2° - Flamengo – 3 pts

3° - Athletico-PR – 3 pts

4° - Palmeiras – 3 pts

5° - Botafogo - 3 pts

6° - Bragantino – 3 pts

7° - Corinthians – 3 pts

8° - Vasco – 3 pts

9° - Grêmio – 3 pts

10° - Internacional – 1 pts

11° - Forataleza – 1 pts

12° - Bahia – 0 pts

13° - Cruzeiro – 0 pts

14° - São Paulo – 0 pts

15° - Atlético-MG – 0 pts

16° - Cuiabá – 0 pts

17° - Santos – 0 pts

18° - Goiás – 0 pts

19° - América-MG – 0 pts

20° - Coritiba – 0 pts

VEJA TAMBÉM: Guia do Brasileirão 2023