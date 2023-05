O Flamengo estreou com vitória na Série A do Campeonato Brasileiro em 2023, mas após quatro rodadas o clube chegou a fase de rebaixamento. Sob o comando do técnico Jorge Luis Sampaoli, faz quanto tempo que o Flamengo não ganha no Brasileirão?

Quando foi a última vitória do Flamengo no Brasileirão?

A última vitória do Flamengo no Brasileirão 2023 aconteceu em 16 de abril, domingo, na estreia da competição contra o Coritiba, no Maracanã, ainda sob o comando de Mário Jorge, técnico interino. Com Sampaoli, o Rubro-Negro não tem nenhuma vitória até agora.

Com isso, o clube chegou a amarga 16ª posição da classificação geral do campeonato. Veja a classificação do Brasileirão aqui.

JOGOS DO FLAMENGO NO BRASILEIRÃO 2023 ATÉ AGORA:

Flamengo 3 x 0 Coritiba - 1ª rodada

Domingo, 16/04 no Estádio do Maracanã

Internacional 2 x 1 Flamengo - 2ª rodada

Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Flamengo 2 x 3 Botafogo - 3ª rodada

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Athletico PR 2 x 1 Flamengo - 4ª rodada

Arena da Baixada, em Curitiba

Tabela de jogos do Brasileirão 2023

Apesar de chegar na zona de rebaixamento, o Flamengo ainda tem um extenso caminho para se recuperar. Isso porque, o Campeonato Brasileiro da Série A tem 38 rodadas entre pontos corridos. A grande final do Brasileirão será em 3 de dezembro.

1ª rodada - 15/04 (sáb), 16/04 (dom) ou 17/04 (seg):

Flamengo x Coritiba

2ª rodada - 22/04 (sáb), 23/04 (dom) ou 24/04 (seg):

Internacional x Flamengo

3ª rodada - 29/04 (sáb), 30/04 (dom) ou 01/05 (seg):

Flamengo x Botafogo

4ª rodada - 06/05 (sáb), 07/05 (dom) ou 08/05 (seg):

Athletico x Flamengo

5ª rodada - 10/05 (qua) ou 11/05 (qui):

Flamengo x Goiás

6ª rodada - 13/05 (sáb), 14/05 (dom) ou 15/05 (seg):

Bahia x Flamengo

7ª rodada - 20/05 (sáb), 21/05 (dom) ou 22/05 (seg):

Flamengo x Corinthians

8ª rodada - 27/05 (sáb), 28/05 (dom) ou 29/05:

Flamengo x Cruzeiro

9ª rodada - 03/06 (sáb), 04/06 (dom) ou 05/06 (seg):

Vasco x Flamengo

10ª rodada - 10/06 (sáb) ou 11/06 (dom):

Flamengo x Grêmio

11ª rodada: 21/06 (qua) ou 22/06 (qui)

Red Bull Bragantino x Flamengo

12ª rodada: 24/06 (sáb), 25/06 (dom) ou 26/06 (seg)

Santos x Flamengo

13ª rodada: 01/07 (sáb), 02/07 (dom) ou 03/07 (seg)

Flamengo x Fortaleza

14ª rodada: 08/07 (sáb), 09/07 (dom) ou 10/07 (seg)

Palmeiras x Flamengo

15ª rodada: 15/07 (sáb), 16/07 (dom) ou 17/07 (seg)

Fluminense x Flamengo

16ª rodada: 22/07 (sáb), 23/07 (dom) ou 24/07 (seg)

Flamengo x América MG

17ª rodada: 29/07 (sáb), 30/07 (dom) ou 31/07 (seg)

Atlético-MG x Flamengo

18ª rodada: 02/08 (qua) ou 03/08 (qui)

Cuiabá x Flamengo

19ª rodada 05/08 (sáb), 06/08 (dom) ou 07/08 (seg)

Flamengo x São Paulo

20ª rodada: 12/08 (sáb), 13/08 (dom) ou 14/08 (seg)

Coritiba x Flamengo

Tabela do Flamengo no Brasileirão 2023

21ª rodada: 19/08 (sáb), 20/08 (dom) ou 21/08 (seg)

Flamengo x Internacional

22ª rodada: 26/08 (sáb), 27/08 (dom) ou 28/08 (seg)

Botafogo x Flamengo

23ª rodada: 02/09 (sáb) ou 03/09 (dom)

Flamengo x Athletico-PR

24ª rodada: 13/09 (qua) ou 14/09 (qui)

Goiás x Flamengo

25ª rodada: 20/09 (qua) ou 21/09 (qui)

Flamengo x Bahia

26ª rodada: 30/09 (sáb), 01/10 (dom) ou 02/10 (seg)

Corinthians x Flamengo

27ª rodada: 07/10 (sáb) ou 08/10 (dom)

Cruzeiro x Flamengo

28ª rodada: 18/10 (qua) ou 19/10 (qui)

Flamengo x Vasco

29ª rodada: 21/10 (sáb), 22/10 (dom) ou 23/10 (seg)

Grêmio x Flamengo

30ª rodada: 25/10 (qua) ou 26/10 (qui)

Flamengo x Red Bull Bragantino

31ª rodada: 28/10 (sáb), 29/10 (dom) ou 30/10 (seg)

Flamengo x Santos

32ª rodada: 01/11 (qua) ou 02/11 (qui)

Fortaleza x Flamengo

33ª rodada: 04/11 (sáb), 05/11 (dom) ou 06/11 (seg)

Flamengo x Palmeiras

34ª rodada: 1/11 (sáb) ou 12/11 (dom)

Flamengo x Fluminense

35ª rodada: 22/11 (qua) ou 23/11 (qui)

América-MG x Flamengo

36ª rodada: 25/11 (sáb), 26/11 (dom) ou 27/1 (seg)

Flamengo x Atlético-MG

37ª rodada: 29/11 (qua) ou 30/11 (qui)

Flamengo x Cuiabá

38ª rodada: 03/12 (dom)

São Paulo x Flamengo

Quantas competições o Flamengo joga neste ano?

Além do Brasileirão, o Flamengo também joga as oitavas de final da Copa do Brasil e a fase de grupos da Libertadores da América.

Na Copa do Brasil, o Rubro-Negro venceu o Maringá na terceira fase e por isso carimbou o passaporte para as oitavas de final. Nesta etapa, o primeiro jogo será contra o Fluminense na quarta-feira, 17 de maio, enquanto a volta está marcada para 31 do mesmo mês.

Já na Libertadores, o Flamengo está no grupo A ao lado de Ñublese, Racing e Aucas. O time ocupa a segunda posição com quatro pontos, somando uma vitória, um empate e uma rodada após três rodadas. O Rubro-Negro tem que garantir a primeira ou a segunda posição.

