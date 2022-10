Final da Copa do Brasil: Bruno Henrique vai jogar hoje?

Saiba se o atacante vai jogar com o Flamengo nesta quarta-feira, 12 de outubro, pela final da Copa do Brasil

Afastado do elenco desde junho após lesão grave no joelho direito, Bruno Henrique viajou com a delegação do Flamengo para São Paulo na terça-feira, 11 de outubro. Por isso, a dúvida se Bruno Henrique vai jogar hoje contra o Corinthians na final da Copa do Brasil surgiu entre a torcida flamenguista.

O grupo enfrenta o Timão na primeira partida da final da Copa do Brasil em 2022 nesta quarta-feira, 12 de outubro, na Neo Química Arena, a partir das 21h45 (horário de Brasília).

Bruno Henrique vai jogar hoje no Flamengo

Não, Bruno Henrique não vai jogar hoje pelo Flamengo na final da Copa do Brasil 2022 nesta quarta-feira, contra o Corinthians. Fora dos gramados desde junho ao lesionar o joelho direito, o atacante apenas viajou com o grupo para apoiar os companheiros de equipe.

O fato do nome de Bruno Henrique aparecer na convocação oficial para o jogo desta quarta-feira gerou dúvida entre os torcedores. Em setembro, o Flamengo informou através de boletim médico que o jogador passou por uma artroscopia para retirada de fibrose cicatricial no joelho direito.

Por isso a previsão de retorno aos gramados é de 10 a 12 meses, ou seja, só na próxima temporada. Após a cirurgia, Bruno Henrique segue o tratamento normalmente no CT Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro.

Confira a convocação do Flamengo para o jogo da final.

Qual é a provável escalação do jogo do Flamengo hoje?

Mesmo fora de casa na primeira partida da final, o técnico Dorival Junior deve optar pelo elenco 100% titular no jogo desta quarta.

No gol, Santos deverá utilizar a camisa principal, assim como a linha defensa não deve ter mudanças. Na linha de frente, Pedro, Arrascaeta e Gabigol serão peça chave no embate. Já Everton Ribeiro e João Gomes determinam o meio de campo para que os atacantes façam o impecável e necessário trabalho para abrirem o placar na final.

Porém, Dorival também tem baixas para o jogo desta quarta. Rodrigo Caio e claramente Bruno Henrique continuam fora, segundo o portal GE. Além disso, Erick Pulgar e Varela não foram inscritos na competição e por isso não podem entrar em campo. Já Vidal, que perdeu o pai na manhã de ontem, está fora também.

Na lista de pendurados estão Léo Pereira, João Gomes, Everton Ribeiro e Gabigol, conforme indicou o GE. Por isso, confira toda a escalação ao jogo de hoje no Flamengo.

Santos – Goleiro

Filipe Luís – Lateral esquerdo

Rodinei – Lateral direito

David Luiz – Zagueiro

Léo Pereira- Zagueiro

João Gomes – Volante

Everton Ribeiro – Meia

Arrascaeta – Meia

Gabriel – Atacante

Pedro – Atacante

Onde vai passar a final da Copa do Brasil 2022?

A final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo hoje vai passar na Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime, a partir das 21h45 (Horário de Brasília).

Para todos os estados do país, a Globo, na TV aberta, exibe o primeiro duelo da final nesta quarta-feira com narração de Cléber Machado ao lado de Ana Thaís Matos, Roger Flores e Sálvio Spinola. A transmissão é de graça.

Se preferir, também pode acompanhar através dos canais SporTV e Premiere. Lá, a narração é de Milton Leite e os comentários de Maurício Noriega, Pedrinho e Sandro Meira Ricci em ambos os canais.

Para quem gosta de assistir online, dá para sintonizar a plataforma do Amazon Prime, somente para assinantes através do celular, tablet, computador ou smartv, ou até mesmo no GloboPlay de graça também para não-assinantes do produto.

