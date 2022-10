Corinthians x Flamengo histórico: quem tem mais vitórias no clássico?

Clássico entre as equipes reúne as duas maiores torcidas do futebol brasileiro

O duelo entre Corinthians e Flamengo é muito mais do que a rivalidade dentro de campo no futebol. Chamado de Clássico do Povo, o encontro reúne as duas maiores torcidas do país nas arquibancadas. Mas quem tem mais vitórias? Saiba o histórico de Corinthians x Flamengo entre os confrontos e quantos gols cada um deles marcou.

Corinthians x Flamengo histórico do clássico?

Em toda a história do futebol brasileiro, Corinthians e Flamengo se enfrentaram em 145 oportunidades, segundo o portal Meu Timão. Os confrontos foram disputados no Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil e torneios já extintos no cenário brasileiro.

O Flamengo é quem tem a vantagem no Clássico do Povo. De acordo com dados do portal, são 61 vitórias ao elenco rubro-negro, trinta empates e 54 triunfos ao clube alvinegro.

Em 2016, o Corinthians aplicou uma supremacia em cima do Flamengo com até três vitórias seguidas no clássico das maiores torcidas do futebol brasileiro. Em 1998 até 200, entretanto, só deu Rubro-Negro do Rio de Janeiro.

Na Libertadores de 2022, os dois se enfrentaram nas quartas de final. Confira como foi o jogo de volta no vídeo a seguir.



Quem fez mais gols em Corinthians x Flamengo?

Como esperado, o Clássico das Nações também traz um alto número de gols entre as equipes. Mas assim como o número de vitórias, o Flamengo também é quem mais fez gols com 227 marcações versus 212 do Corinthians, segundo o Meu Timão indicou.

Entre as maiores goleadas, o Corinthians tem a vantagem já que possui o maior placar em seu favor no duelo contra o Flamengo. Em 25 de fevereiro de 1961, goleou o Flamengo por 7 a 2, em amistoso.

O total de gols no clássico é de 439.

Confira as maiores goleadas entre as equipes.

Corinthians 5 x 4 Flamengo – Amistoso em 20 de dezembro de 1941

Corinthians 4 x 4 Flamengo – Amistoso em 21 de junho de 1945

Flamengo 6 x 2 Corinthians – Torneio Rio-São Paulo em 22 de dezembro de 1950

Corinthians 6 x 0 Flamengo – Torneio Rio-São Paulo em 3 de maio de 1953

Corinthians 5 x 1 Flamengo – Amistoso em 10 de maio de 1956

Corinthians 7 x 2 Flamengo – Amistoso em 25 de fevereiro de 1961

Flamengo 5 x 1 Corinthians – Amistoso em 17 de fevereiro de 1974

Flamengo 5 x 2 Corinthians – Brasileirão em 28 de agosto de 1994

Decisões entre Flamengo x Corinthians

Em 1991, a Supercopa do Brasil reuniu Corinthians e Flamengo na disputa do título do torneio. Em decisão única, o Corinthians foi quem levou a melhor por 1 a 0, com gol de Neto.

O Timão se classificou a decisão da Supercopa depois de vencer o Campeonato Brasileiro na edição anterior. Já o Flamengo, por outro lado, havia sido campeão da Copa do Brasil.

No ano de 2022, novamente o Clássico do Povo reúne Flamengo e Corinthians para uma super disputa dentro de campo. Isso porque os dois vão brigar pelo título da Copa do Brasil na final. Os dois buscam o tetracampeonato da competição.

Por toda a história de confrontos, eles se enfrentaram sete vezes em mata-mata. Foram cinco no cenário nacional, em Copa do Brasil, Brasileirão e Torneio Rio-São Paulo, enquanto duas na Libertadores em 2010 e 2022. Entre elas, o Flamengo contabiliza cinco vitórias e apenas duas do Corinthians. Os dados são do portal Meu Timão.

