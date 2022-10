Cassia Kis idade: relembre a carreira da atriz da novela Travessia

Atriz está de volta às telinhas com personagem Cidália.

Cassia Kis trabalhou em filmes e séries nos últimos anos, mas estava fora do alcance do público noveleiro. Em 2022, a atriz retorna aos folhetins com a personagem Cidália de Travessia e desperta algumas curiosidades sobre sua vida pessoal, como idade e trajetória. Vem conferir.

Qual é idade de Cassia Kis?

Hoje, Cássia Kis tem é 64 anos. A famosa fez aniversário em janeiro e é do signo de capricórnio. Natural de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, a famosa nasceu em 1958.

Sua estreia na TV foi em 1979, na novela Cara a Cara, na Band. O início dos trabalhos na TV Globo aconteceu em 1984, quando estava com 26 anos de idade. Seu primeiro trabalho foi a novela Livre para Voar de Walther Negrão.

Depois, ela ganhou papéis em grandes produções como Roque Santeiro (1986), Brega & Chique (1987), Vale Tudo (1989), Pantanal (1990) e se consagrou no país. Após um período na Manchete, ela retornou para a Globo, em que foi uma das protagonistas de um dos sucessos de Gloria Perez, Barriga de Aluguel (1990 – 1991).

Depois, ela esteve em Fera Ferida (1993), Por Amor (1997), Mulher (1998 – 1999), Pecado Capital (1998 – 1999), Porto dos Milagres (2001), Sabor da Paixão (2003), Cobras & Lagartos (2006), Eterna Magia (2007), Paraíso (2009), Escrito nas Estrelas (2010), A Regra do Jogo (2015), entre outras obras.

Sua última novela foi Segundo Sol, de 2018, em que interpretou Claudine. Nos últimos anos, ela apareceu no filme O Auto da Boa Mentira (2021) e nas séries Ilha de Ferro (2018) e Desalma (2020 – 2022). Atualmente, ela interpreta Cidália, funcionária de confiança de Guerra (Humberto Martins) na novela Travessia.

A atriz é mãe de quatro filhos, Joaquim Maria Fonseca, Maria Cândida Fonseca, Pedro Gabriel Brandão e Pedro Miguel Brandão. De acordo com sua bio no Instagram, a atriz está solteira.

Cassia Kis idade e de outros atores da novela Travessia:

Cassia Kis idade – 64 anos

Giovanna Antonelli – 46 anos

Romulo Estrela – 38 anos

Chay Suede – 30 anos

Lucy Alves – 36 anos

Rodrigo Lombardi – 45 anos

Jade Picon – 21 anos

Vanessa Giácomo – 39 anos

Alexandre Nero – 52 anos

Drica Moraes – 53 anos

Humberto Martins – 61 anos

Alessandra Negrini – 52 anos

Dandara Mariana – 34 anos

Grazi Massafera – 40 anos

Marcos Caruso – 70 anos

Luci Pereira – 62 anos

Ailton Graca – 58 anos

Ana Lúcia Torre – 77 anos

