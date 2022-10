Provável escalação do Corinthians para a final da Copa do Brasil 2022

O Corinthians se prepara para enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira, 12 de outubro, na primeira partida da final na Copa do Brasil de 2022. Sob o comando de Vitor Pereira, saiba qual é a provável escalação do Corinthians para hoje.

Provável escalação do Corinthians para a final hoje contra o Flamengo

Vitor Pereira tem uma importante missão nesta quarta-feira. Depois de ser eliminado na Libertadores da América pelo próprio Flamengo nas quartas de final, o comandante português pode dar a volta por cima no cenário do futebol e conquistar o título da Copa do Brasil em 2022 em cima do próprio elenco carioca.

Em seu plantel de jogadores, Vitor não tem novos desfalques entre os jogadores. Paulinho, lesão de longa data no clube, também se recupera bem e até voltou a treinar com o grupo durante a semana. Por isso, o técnico do Timão terá em sua disposição todos os atletas.

De acordo com o portal GE, está será a provável escalação do Corinthians hoje: Cássio; Fábio Santos, Gil, Balbuena, Fagner; Du Queiroz, Fausto Vera, Renato Augusto; Róger Guedes, Gustavo Mosquito e Yuri Alberto.

Jogadores pendurados do Corinthians

Para o primeiro jogo da final na Copa do Brasil, o técnico Vitor Pereira não tem novas baixas no elenco. Porém, o comandante sabe que tem dois jogadores que estão pendurados e, caso recebam advertências com o cartão amarelo, eles estarão fora do confronto de volta na próxima quarta-feira.

Raul Gustavo e Cantillo são os jogadores pendurados do Corinthians para o jogo desta quarta, contra o Flamengo, segundo o portal GE. Ambos são reservas no elenco de Vitor Pereira, mas, mesmo assim, podem entrar no segundo tempo como opção de substituição do treinador.

O jogador estar pendurado significa que ele está em estado de ‘alerta’, ou seja, pode ser suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos se tomar outro na partida seguinte.

Quando é a partida de volta na final da Copa do Brasil?

A partida de volta na final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians está agendada para 19 de outubro, quarta-feira, a partir das 21h45 (horário de Brasília). Com o mando de campo para o time carioca, o duelo será resolvido no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Os mandos de campo foram definidos por sorteio da CBF no mês de setembro. Com a ajuda do ídolo da Seleção Brasileira, Jairzinho, o Flamengo foi o sortudo da vez e ganhou o direito de decidir em casa a final da Copa do Brasil contra o Corinthians.

Assim como o jogo desta quarta-feira, o duelo de volta no Maracanã também será transmitido ao vivo pela TV Globo, para todo o país de graça. Basta sintonizar para curtir todas as emoções.

Não tem gol fora de casa na final da Copa do Brasil. Em caso de empate na soma dos placares, a disputa de pênaltis será iniciada.

