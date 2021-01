Flamengo acerta venda de Lincoln para o Vissel Kobe, do Japão

O atacante Lincoln, do Flamengo, está muito próximo de acertar sua transferência para o Vissel Kobe, do Japão. Isso porque o jogador e as partes assinam o contrato entre esta quinta (14) e sexta (15). No entanto, para o negócio ser finalmente selado, fica em falta apenas o envio da documentação.

A princípio, o jogador iria se transferir por empréstimo, mas após o Cincinnati F.C, dos Estados Unidos, demonstrarem interesse no jovem, a equipe japonesa decidiu comprar o atleta. O desejo de Lincoln era se transferir para o Japão, mas faltava convencer o Flamengo.

Fora dos planos do Rubro-negro, o jovem havia sido “rebaixado” ao time sub-20 para treinar, mas foi liberado nos últimos dias por conta das negociações.

Com a concretização da venda de Lincoln, do Flamengo para o Vissel Kobe, o jovem terá a companhia de Andrés Iniesta e Vermaelen no novo clube. O meia espanhol, desde que saiu do Barcelona em 2018, veste a camisa da equipe japonesa. Já o zagueiro, com passagens pelo clube catalão e pelo Arsenal, está no Vissel desde julho de 2019.

Passagem de Lincoln no Flamengo

Apontado como joia nos tempos de categoria de base do Flamengo, Lincoln subiu ao profissional em 2017, com apenas 16 anos. Na época, ganhou espaço na equipe, por conta da suspensão de Paolo Guerreiro, logo depois de teste positivo em antidoping.

Com boa participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior e destaque na Seleção Brasileira, durante o Mundial Sub-17, o jovem recebeu grande atenção, mas não supriu as expectativas. Durante o período de equipe profissional, o atacante oscilou entre o banco de reservas e a titularidade, no entanto nunca se firmou no time.

Aos 20 anos, Lincoln encerra sua passagem pelo Flamengo, com apenas sete gols.