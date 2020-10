Flamengo busca o tetra na Copa do Brasil: relembre os títulos anteriores

O Flamengo estreia na Copa do Brasil de 2020 com o objetivo de voltar a conquistar um título que não vem há sete anos. E o adversário daquela final em 2013 será o mesmo desta quarta-feira (28), pelas oitavas de final. Assim, mais uma vez, o Athletico-PR faz um duelo rubro-negro contra os cariocas no principal torneio de mata-mata do futebol brasileiro.

Último título do Flamengo na Copa do Brasil

Em 2013, Hernane Brocador e Elias fizeram os gols que deram o terceiro título da Copa do Brasil ao Flamengo. Já o Athletico-PR tinha Paulo Baier como capitão e um perigoso ataque formado por Marcelo Cirino, Éderson e Éverton. No entanto, o Furacão parou na forte marcação do meio-campo comandado por Luiz Antônio, eleito o melhor jogador da final.

Antes da final contra o Athletico-PR na Copa do Brasil de 2013, o Flamengo passou por Remo, Campinense, ASA, Cruzeiro, Botafogo e Goiás. O atacante Hernane Brocador fez oito gols ao longo da campanha e terminou como o artilheiro da competição.

Flamengo e Athletico-PR voltaram a se enfrentar na Copa do Brasil de 2019, pelas quartas de final. E o time paranaense levou a melhor nos pênaltis após dois empates por 1 a 1. Em seguida, o Furacão superou Grêmio e Inter para se sagrar campeão do torneio pela primeira vez.

Além disso, Flamengo e Athletico-PR duelaram novamente no começo de 2020 pela Supercopa do Brasil, com vitória do rubro-negro carioca por 3 a 0. No último confronto entre os dois times, o Mais Querido levou vantagem novamente: vitória por 3 a 1 pela 13ª rodada do Brasileirão.

Títulos anteriores do Flamengo na Copa do Brasil

Tricampeão da Copa do Brasil, o Flamengo também tem quatro vices e chegou às semifinais seis vezes. Assim, depois de Cruzeiro e Grêmio, o clube da Gávea é o terceiro maior vencedor da competição. O primeiro título veio logo na segunda edição do torneio, em 1990.

1990: a primeira conquista

O adversário da final foi o Goiás. No primeiro jogo, em Juiz de Fora, o zagueiro Fernando fez o gol da vitória. Na partida de volta, o empate sem gols deu o título da Copa do Brasil ao Flamengo. Aquele time tinha Júnior, Zinho e Djalminha no meio-campo, além Renato Gaúcho no ataque. Marcelinho Carioca estava no banco. No elenco do Goiás, o destaque era o camisa 9 Túlio Maravilha.

2006: título contra o rival

Quando Flamengo e Vasco se encontraram na final da Copa do Brasil de 2006, os rubro-negros já tiravam onda com a sequência de vitórias sobre o rival em decisões do Estadual. Dessa forma, os cruzmaltinos queriam aproveitar a oportunidade para se vingar e ainda acabar com a fama de vice. Mas não foi o que aconteceu.

O time do Vasco tinha Ramon Menezes no meio-campo e Edilson Capetinha no ataque. Já o Flamengo, do técnico Ney Franco, contava com nomes como Renato Augusto, Juan, Jônatas e os atacantes Luizão e Obina.

No comecinho do segundo tempo, Obina saiu do banco de reservas e, três minutos depois, pegou de primeira uma sobra de escanteio e mandou no ângulo. Logo em seguida, Luizão marcou de cabeça e deu ao Flamengo uma grande vantagem para o jogo de volta.

No entanto, o técnico do Vasco, Renato Gaúcho, se manteve confiante na virada. Ele anunciou que tinha uma carta na manga, mas manteve o mistério na escalação. No dia do jogo, veio a surpresa: o atacante Valdir Papel foi escalado como titular.

Mas Valdir Papel levou o segundo cartão amarelo com apenas 16 minutos de jogo, e deixou o Vasco com um a menos logo no começo. Como resultado, o Flamengo venceu com gol de Juan e confirmou o título.

Flamengo na Copa do Brasil: onde assistir

Depois do bicampeonato em 2006, o Flamengo demorou sete anos para voltar a levantar o troféu da Copa do Brasil, em 2013. Eis que, sete anos depois, o rubro-negro carioca estreia na competição como um dos favoritos ao título. Afinal, é o atual campeão brasileiro e da Libertadores.

O início da caminhada nas oitavas de final contra o Athletico-PR será exibido ao vivo pela Rede Globo para todo o Brasil, exceto São Paulo e Minas Gerais. Além disso, o jogo de ida terá transmissão do SporTV 2 e do Premiere. A partida está marcada para 21h30 desta quarta-feira (28), na Arena da Baixada, em Curitiba. O jogo de volta será no Maracanã, no dia 4 de novembro, às 21h30.