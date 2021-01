Jesus se diz ‘cansado de não estar em 1º’ e anima torcida do Flamengo

O desempenho do Benfica não é dos melhores nesta temporada. Em terceiro lugar no Campeonato Português, a equipe não perde há cinco jogos e tem o aproveitamento de 78%. No entanto, não estar na liderança, incomoda Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo, que desabafou após empate na última rodada, contra o Santa Clara em 1 a 1.

“Se contabilizarmos os últimos cinco jogos, ganhamos quatro e empatamos um. Portanto a equipe não pode estar tranquila. Mas não estou satisfeito. Nada, zero. Estou cansado de não estar em primeiro. Nas primeiras cinco rodadas estávamos em primeiro, agora estou cansado de não estar”, disse Jesus.

Desempenho ruim de Ceni irrita flamenguistas

O desabafo de Jesus, animou alguns torcedores do Flamengo, que ainda sonham com o retorno do técnico. Logo depois de ser eliminado da Copa do Brasil e Libertadores, o Brasileiro foi o que restou para a equipe da Gávea.

Só esse homem pra salvar o Flamengo! Volta, Jorge Jesus. pic.twitter.com/TasUs0OiQo — UrubuTT (@UrubuTT_) January 7, 2021

Embora o início de Rogério Ceni no comando não tenha sido dos melhores, após as eliminações, a equipe embalou uma sequência de quatro vitórias seguidas e voltou a sonhar com a possibilidade do título. No entanto, um empate contra o Fortaleza na última rodada de 2020, e a derrota no clássico para o Fluminense na quarta (6), balançaram as estruturas da equipe.

Em 11 partidas sob o comando do treinador, o Rubro-Negro venceu quatro jogos, empatou outros quatro, e perdeu três. Com um aproveitamento de 48%, o índice é pior que o alcançado por Domènec Torrent, antecessor de Rogério no Fla. O catalão conquistou 14 vitórias, quatro empates e seis derrotas — um aproveitamento de 63%.

Jesus no Flamengo? não por agora

Logo depois da derrota no clássico para o Fluminense, a diretoria rubro-negra se reuniu com Rogério Ceni. Mas, para os torcedores que esperam pela a volta de Jorge Jesus no Flamengo, agora, terão que aguardar pelo sonho mais um pouco. A cúpula flamenguista pretende ir com Ceni até o final desta temporada. E para isso, o treinador conta com total apoio do elenco, que está fechado com seu trabalho.

De Portugal, Jesus segue no Benfica. Embora a expectativa e investimento do clube fossem para chegar até as quartas de final da Champions League, a eliminação precoce para o PAOK, da Grécia, na fase pré, acabou com os sonhos. No entanto, a equipe ainda disputa o Europa League, e enfrenta o Arsenal, da Inglaterra, na segunda fase. Além disso, em terceiro lugar, ainda sonha com o título do Campeonato Português.

No entanto, os torcedores do ‘O Glorioso’ seguem descontentes com o trabalho de Jesus, e por meio das redes sociais, oferecem o treinador de volta ao Flamengo.

Torcedores do Benfica querendo Jorge Jesus de volta no Flamengo… pic.twitter.com/plP9AbArVk — Planeta do Futebol 🌍 (@futebol_info) January 4, 2021

Com o Flamengo insatisfeito com Ceni, e Benfica com Jesus, o retorno do português ao Rubro-negro pode ser apenas questão de tempo. No entanto, sem possibilidades no momento, resta ao torcedor aguardar os próximos capítulos desta novela, que parece ainda não ter tido um ponto final.