Próximo jogo do Flamengo na Libertadores; data e onde assistir

Confira onde assistir e a data do próximo jogo do Flamengo. Foto: Reprodução / Marcelo Cortes / CRF

Além de disputar o Brasileirão e a semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo também joga a semifinal da Libertadores na temporada. Serão dois confrontos contra o Vélez, da Argentina, onde quem vencer está classificado para a grande final da competição sul-americana. Agora, o torcedor quer saber quando vai ser o próximo jogo do Flamengo na Libertadores e onde assistir ao vivo.

Próximo jogo do Flamengo na Libertadores na semifinal

O próximo jogo do Flamengo na Libertadores vai ser contra o Vélez Sarsfield na quarta-feira, 31 de agosto de 2022, pela partida de ida na semifinal. O jogo tem início às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires.

O Flamengo teve um longo caminho para chegar até aqui na competição. Pelo grupo H, terminou em primeiro lugar com 16 pontos após vencer cinco partidas e empatar uma. Nas oitavas passou facilmente pelo Tolima e, nas quartas, derrotou o Corinthians em clássico dentro de campo.

O Vélez, por outro lado, ficou em segundo no grupo C com 8 pontos, contabilizando duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Venceu o River Plate nas oitavas de final e, nas quartas, ganhou do Talleres em território argentino, sem precisar viajar.

Agora, Vélez e Flamengo disputam a semifinal da Libertadores onde quem vencer se garante na final da maior competição sul-americana do futebol, idealizada pela Conmebol.

Confira a seguir as principais informações do próximo jogo do Flamengo na Libertadores.

Vélez Sarsfield x Flamengo (jogo de ida)

Quarta-feira, 31/08 às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires.

Flamengo x Vélez Sarsfield (jogo de volta)

Quarta-feira, 07/09 às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir o jogo do Flamengo na Libertadores?

O canal da ESPN é quem vai transmitir a partida entre Vélez e Flamengo ao vivo. A emissora está disponível para todo o Brasil, mas somente em operadoras de TV por assinatura.

Por isso torcedor, se você quer acompanhar todos os lances da semifinal da Libertadores, deve entrar em contato com a sua operadora para obter o canal na programação ou, quem sabe, tornar-se assinante da TV fechada.

Outra opção para quem prefere comodidade e não tem a TV paga é o Star +, serviço de streaming também para assinantes. Pelo valor de R$ 32,90 ou R$ 55,90, o torcedor pode tornar-se membro da plataforma e assistir a partida da Libertadores tanto pelo celular como no tablet, computador ou na própria smart TV.

Lembrando que somente assinantes é quem tem o direito de acompanhar o jogo do Flamengo na Libertadores pela semifinal na plataforma do Star +.

Quem vai apitar Vélez x Flamengo na Libertadores?

A Conmebol definiu que o colombiano Wilmar Roldan é quem vai apitar a partida entre Vélez e Flamengo, na próxima quarta-feira, válido pelo confronto de ida na Libertadores.

Wilmar, 42 anos, é velho conhecido na torcida do Rubro-Negro. Em 2017, ele apitou a final da Sul-Americana entre Flamengo e Independiente, onde o rival venceu por 3 x 2 no agregado.

Em 2021, entretanto, ele apitou o encontro justamente de Vélez e Flamengo na Libertadores, com a vitória do clube brasileiro, com registro de expulsão de Mancuello para os rivais argentinos. Este será o primeiro jogo de Wilmar com o Flamengo na edição da Libertadores.

Serão auxiliares de Wilmar os árbitros Alexander Guzman e Wilmar Navarro enquanto Julio Bascuñan cuidará do VAR na partida.

Histórico de Vélez x Flamengo

Na edição passada da Libertadores, Vélez e Flamengo se enfrentaram em duas oportunidades.

Pela fase de grupos, integrando o grupo G, o primeiro embate terminou em vitória para o Flamengo por 2 x 3, jogando na Argentina. Na volta, empate sem gols foi o resultado entre os times. Essa, inclusive, foi a última vez que os times jogaram dentro de si contra no futebol.

No entanto, Vélez e Flamengo já se enfrentaram em outras oportunidades. Nos anos 2000, por exemplo, eles disputaram a extinta Copa Mercosul por duas vezes, com empate e uma vitória para o Flamengo. Os dois, segundo o portal O Gol, se enfrentaram em outros torneios já extintos como Supercopa da Libertadores em 95.

Confira como foi a última partida entre as equipes.

