Em partida antecipada pela quinta rodada do Campeonato Carioca, as equipes de Flamengo e Audax se enfrentam nesta quinta-feira

Qual canal vai passar jogo do Flamengo hoje x Audax no Carioca 2023

O Flamengo estreia na nova temporada nesta quinta-feira diante do Audax, pela quinta rodada do Campeonato Carioca, com início às 21h30 (horário de Brasília). O jogo do Flamengo hoje vai ser no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Descubra onde assistir ao vivo a partida e todos os detalhes.

Onde vai passar jogo do Flamengo hoje ao vivo

O jogo do Flamengo hoje no Campeonato Carioca terá transmissão da BAND às 21h30 (Horário de Brasília).

Com transmissão exclusiva no estado do Rio de Janeiro, a emissora exibe a estreia do Flamengo no torneio estadual contra o Audax nesta quinta-feira. Basta sintonizar para assistir ao duelo ao vivo e de graça.

No canal, Sergio Mauricio e Roby Porto serão os narradores ao lado dos comentaristas Ricardo Rocha, Washington, Athirson e Carlos Alberto.

Como assistir jogo do Flamengo hoje online?

O torcedor que gosta assistir tudo pelo celular pode assistir o jogo do Flamengo e Audax pode sintonizar o site da BAND (www.band.uol.com.br), disponível de graça para todo o público.

Basta acessar a plataforma, encontrar a opção "Ao vivo" e assistir a transmissão da emissora pelo site. Também dá para encontrar as imagens do canal através do aplicativo BANDPlay, disponível para Android e iOS de graça.

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: BAND e site da BAND

LEIA:Como assistir o Campeonato Carioca 2023 de graça na TV e online

Flamengo x Audax no Carioca

Campeão da Libertadores e Copa do Brasil na temporada passada, o Flamengo espera repetir o sucesso também este ano. Com novo treinador e novas peças no elenco, o time carioca quer estrear com o pé direito, começando com o Campeonato Carioca. Nesta quinta, porém, o técnico Vitor Pereira não vai comandar os jogadores, sendo Mario Jorge o responsável com os atletas do sub-20 do Flamengo em campo

Escalação do Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Noga, Cleiton e Ramon; Igor Jesus e Victor Hugo; Matheus França, Thiaguinho, Werton e Mateusão.

Para o Audax, os visitantes querem o título carioca custe o que custar. Na última temporada o elenco não fez uma boa competição e por isso promete dar a volta por cima para garantir a classificação até a última rodada e, quem sabe, a final da Taça Guanabara e também do Carioca.

Escalação do Audax: Anderson Max; Julinho, Thomas, Lucas Mota, Thiago; Jonathan Almeida, Gabriel Soares, Fernando Medeiros; Hugo, Carlinhos e Fidel Rocha.

Por que Vitor Pereira não vai comandar o time hoje?

O técnico Vitor Pereira não deve estar presente no banco de reservas nesta quinta-feira. O técnico do Flamengo deve ser Mario Jorge, comandante do elenco na Copinha, segundo o jornal Lance.

Além disso, o Flamengo deve entrar em campo com os atletas do sub 20, sob o comando de Mario. A medida vem de Vitor Pereira que treina os profissionais titulares e reservas para a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras e ao Mundial de Clubes.

Existe a possibilidade de Vitor Pereira utilizar os jogadores titular no domingo, 15 de janeiro, contra a Portuguesa pelo Campeonato Carioca na primeira rodada.

Vitor Pereira segue trabalhando com o elenco titular no CT Ninho do Urubu. Segundo o portal Coluna do Fla, Vitor deverá estar presente no Maracanã mas apenas como espectador.

